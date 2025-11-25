Pro League gaat in spoedoverleg: krijgen we dit weekend voetbal op televisie?

De Pro League zal deze namiddag/vooravond nog in spoedoverleg bijeenkomen. Daar zal het bespreken wat er nu de rest van het seizoen moet gebeuren nadat het contract met DAZN tot een einde is gekomen.

Het contract tussen DAZN en de Pro League is volgens DAZN tot een einde gekomen, omdat er geen overeenkomst is gevonden met de telecomoperatoren. En dus is de vraag meteen: wat nu?

DAZN stuurde een mail de wereld in richting zijn fans/abonnees om hen te melden dat ze nog spreken met de Pro League om de impact zo klein mogelijk te maken. En ook minister Rob Beenders (VOORUIT) heeft ondertussen gesproken.

Bal in het kamp van de Pro League?

En dus ligt de bal nu in het kamp van de Pro League. DAZN zou nog wel het beheer van de wedstrijden voor de rest van het seizoen willen doen, maar dan zouden er nieuwe onderhandelingen moeten komen met de Pro League.

Ondertussen hebben de Belgische clubs zelf ook beslist om samen te gaan komen in spoedoverleg om een en ander te overleggen. Zoals de zaken nu staan, zal er namelijk geen Belgisch voetbal meer te zien zijn op tv.

Dinsdag nog spoedoverleg bij de Pro League

Volgens Het Laatste Nieuws komt er dan ook spoedoverleg bij de Pro League. Nog op dinsdagnamiddag of in de vooravond zullen ze samen komen om te overleggen wat ze kunnen gaan doen met het nieuws dat ze hebben binnengekregen.

Onder meer het voorstel van DAZN om de productie (en uitzendingen) te blijven voortzetten tot het einde van het seizoen zullen worden besproken volgens de krant.

Of de matchen dit weekend op televisie zullen te zien zijn? Dat zal nog moeten blijken. De komende uren en dagen houden we u uiteraard verder op de hoogte van de zaak. Ook voor de Belgische clubs kan het een dobber worden.