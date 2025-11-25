Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari
Foto: © photonews
Op de foto hier boven mag Marc Overmars er wel heel ontspannen bij zitten, maar dat zal momenteel niet het geval zijn. Niet enkel omwille van de trainerskwestie, maar binnen een maand moeten hij en Sven Jaecques klaar zijn voor de wintermercato. En ook dat wordt geen evidentie.

Je zou kunnen zeggen dat Antwerp dit seizoen als verloren beschouwd, maar dat is geen optie op de Bosuil. Voorzitter/eigenaar Paul Gheysens eist betere resultaten... en snel. Maar ook de positie van The Great Old in het klassement is onrustwekkend. Momenteel staan ze in de Relegation Play-offs en als je verliest van Dender...

Ervaring en onmiddelijke impact... Maar wie wil komen?

Er moet deze winter dus een onmiddellijke kwaliteitsinjectie bij komen. Spelers die meteen een impact hebben op het spel. Een aanvaller die de goal weet staan, een foerier om hem te bedienen, een snelle winger... 14 gemaakte goals in 15 matchen en een topschutter met 3 (Janssen) goals. Men hoeft geen voetbalgenie te zijn om te zien waar het schoentje het meest wringt.

Daar komen we meteen bij het grote probleem van Overmars, die al zijn creativiteit zal moeten bovenhalen. Want welke ervaren en fitte spelers kan hij overtuigen om op dit moment naar de Bosuil te komen? Zulke spelers zullen al twee keer nadenken om in deze omstandigheden zich te willen engageren.

En het is niet dat hij ze kan overtuigen met een contract van pakweg drie jaar geleden. Na de verkoop van Lammens en Doumbia zal er wel wat geld voor handen zijn, maar Antwerp waagt zich niet meer aan verbintenissen zoals toen. Ze willen zelfbedruipend worden, onafhankelijk van de centen van Gheysens.

Het vertrek van Tjaronn Chery werd zwaar onderschat

Overmars zal al in de kernen van topclubs moeten gaan kijken om er ongelukkige bank- of tribunezitters weg te halen. Jongens die hun carrière willen herlanceren, maar dat brengt natuurlijk ook risico's met zich mee. De voorbeelden van zulke spelers die mislukten in de JPL zijn legio.

Een andere optie is om jonge talenten te gaan halen, maar de kern van Antwerp is al zo jong. Na het uitvallen van Janssen is Praet - samen met Bijl - de enige dertiger. Het vertrek van Tjaronn Chery is zwaar onderschat geweest. De Nederlandse Surinamer had 18 goals en 9 assists, maar was ook een leider.

Zulke statistieken vervang je niet zomaar. Dat is meteen ook het profiel dat ze momenteel ontbreken. Iemand die makkelijk scoort of een opening creëert. Antwerp won vorig seizoen matchen dankzij een flits van Chery. Dat is dit seizoen nog niet gebeurd en ja... zo'n profiel hebben ze nu nodig. Maar waar vind je dat in de winter voor de juiste prijs en bij iemand met de juiste goesting?

Antwerp

