Filip Joos wil opvallende nieuwe regel invoeren: Sonck is niet akkoord

Antwerp verloor met 1-2 van FCV Dender, al had de score er anders kunnen uitzien. Vandeplas leek namelijk de 2-1 binnen te koppen vanuit corner, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat de bal over de achterlijn zou gegaan zijn.

Filip Joos is geen fan van die regel. "Weet je zeker zeker dat hij over de lijn is? Laat dat passeren", zegt hij in de podcast 90 minutes. "Als je hem bij wijze van spreken tot op Beerschot kan trappen en terug, en iemand kopt hem binnen: goal."

Filip Joos wil de corneregel veranderen

Joos stelt een nieuwe regel voor: zolang de bal maar binnen het veld botst is het goed. "Niemand in het stadion heeft dat door, behalve de mensen die op de doellijn zitten. Als de bal botst moet het binnen zijn. Als hij buiten botst is het buiten."

Waarop Sporting Hasselt-speler Tuur Dierckx een met een slimme opmerking komt. "Wat als de bal over de boarding gaan en je kan hem voor hij botst weer in het veld krijgen?", vraagt hij zich af. "Dood voorwerp", zegt Joos. "Bij corners vind ik dat perfect kunnen."

Wesley Sonck is van mening dat een speler maar gewoon een degelijke corner moet kunnen trappen. "Voor mij ligt het probleem bij de speler die de bal over de lijn trapt. Zo simpel is het", zegt de voormalige spits.