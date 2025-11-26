Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

Club Brugge kan rekenen op een topprofessioneel boegbeeld: Hans Vanaken. De kapitein is bijna altijd beschikbaar én levert constant sterke prestaties. Dat merkte ook Aleksandar Stankovic, die niet zuinig was met lof.

Club Brugge heeft met Hans Vanaken een aanvoerder die nagenoeg altijd beschikbaar is, heel consistent presteert en ook nog eens regelmatig scoort. Blauw-zwart is er blij mee, en de spelers ook.

Dat bleek nog maar eens. Aleksandar Stankovic sprak in een interview met Het Laatste Nieuws enorm positief over Hans Vanaken. De twee vormen dit seizoen dan ook een mooi duo op het middenveld.

Stankovic haalt de loftrompet boven voor Vanaken

"Hans is amazing. Hij denkt drie keer sneller dan de rest. Ik voelde al na één training hoe goed hij is. Hans maakt mijn leven op het middenveld gemakkelijker", zegt Stankovic bij HLN.

"Hij had een topcarrière kunnen hebben in het buitenland. Ik heb getraind met Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella en Henrikh Mkhitaryan. Wel, Hans zit op hun niveau."

"Ik meen het. Ik zei onlangs nog tegen mijn broer: je mag er zeker van zijn dat Hans aanvoelt welke loopactie je zal maken. De kunst is om dat te beseffen en mee te denken met hem. Je moet hem begrijpen. Hans is magie", besluit Stankovic.