Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

Antwerp FC is ziek. De oudste club van België vecht tegen degradatie, terwijl de lat voor het seizoen ergens in play-off 1 werd gelegd. Kan Marc Overmars dit nog rechtzetten?

Stef Wils werd afgelopen zondag ontslagen als coach van Antwerp FC. Maar laat ons duidelijk zijn: Wils is niét de verantwoordelijke voor de crisis waarin The Great Old verzeild is geraakt.

In een seizoen waarin met onder anderen Tjarron Chery, Senne Lammens, Michel-Ange Balikwisga en Mahamadou Doumbia enkele sterkhouders vertrokken is er simpelweg niét geïnvesteerd in de spelerskern.

Amper budget, geen versterking

Marc Overmars gaf afgelopen zomer minder dan vier miljoen euro uit om Antwerp overeind te houden. Is dat de schuld van de Nederlander of van zijn bazen die simpelweg geen extra budget hebben kunnen voorzien?

We laten het antwoord in het midden. Ondertussen wél afgeklopt: Overmars krijgt in januari een herkansing. Het Laatste Nieuws weet dat de sportief directeur met tien miljoen euro de markt op kan.

Met vernieuwde spelersgroep bouwen aan de toekomst

Tijdens een wintermercato is dat dan wel geen berg aan budget, maar het kan er wél voor zorgen dat er kan worden ingekocht. Om op die manier met een nieuwe coach én een vernieuwde spelersgroep te bouwen aan de toekomst. Want laat ons eerlijk zijn: het seizoen voor Antwerp is eigenlijk zo goed als voorbij.