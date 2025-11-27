Biedt Antwerp deze winter een uitweg voor speler van RSC Anderlecht?

Cedric Hatenboer blijft een gespreksonderwerp bij Anderlecht, ondanks de goede resultaten van de A-ploeg. De vraag is of hij deze winter op uitleenbasis vertrekt.

Achtergrond van de transfer

Toen Anderlecht de Nederlandse middenvelder vorig seizoen voor 2,1 miljoen euro aantrok bij Excelsior Rotterdam, ontstond er commotie. De Brusselse club handelde snel en haalde hem al in januari binnen, uit vrees dat de prijs in de zomer hoger zou liggen na promotie van Excelsior naar de Eredivisie.

Destijds werd benadrukt dat Anderlecht hem voor de neus van andere gegadigden, waaronder PSV, Feyenoord en Antwerp, had weggeplukt. De transfer werd breed uitgemeten en kreeg veel aandacht. Het verhaal dat de clubleiding de speler bewust vroegtijdig binnenhaalde, werd door de media gretig opgepikt.

Huidige situatie bij Anderlecht

Een jaar later is de realiteit dat Hatenboer nog geen enkele minuut maakte in de hoofdmacht. Ook bij RSCA Futures speelt hij geen rol meer. Daarmee is zijn sportieve perspectief bij Anderlecht minimaal.

De vraag rijst hoe flexibel de club zal zijn in de wintermercato voor een mogelijk vertrek. Eind augustus werd al gekeken naar een uitleenbeurt, maar geïnteresseerde clubs moesten toen zijn salaris volledig overnemen. Dat bleek een struikelblok, waardoor een oplossing uitbleef.

Uitleenbeurt of definitieve transfer?

Nu wordt door Het Nieuwsblad gespeculeerd dat Antwerp deze winter een uitweg kan bieden. Het is een publiek geheim dat sportief directeur Marc Overmars de middenvelder waardeert en mogelijkheden ziet om hem naar de Bosuil te halen, zo klinkt het. De vraag is of de huidige omstandigheden de onderhandelingen vergemakkelijken en of Anderlecht bereid is meer inschikkelijk te zijn.

Een uitleenbeurt lijkt het meest realistische scenario, al kan een definitieve transfer niet worden uitgesloten. Antwerp zou met Hatenboer een extra optie op het middenveld krijgen en tegelijk inspelen op een opportuniteit. Al heeft hij wel nog een contract tot 2029 op het Lotto Park, wat een definitieve overstap niet eenvoudig maakt.