Paul Gheysens aan zet? Antwerp-supporters moeten ook realistisch zijn

De supporters van Antwerp uitten deze week hun frustratie over de toestand bij de club. In een duidelijk communiqué noemden ze de huidige situatie "doodziek" en riepen ze op tot verandering, na de teleurstellende 1-2-nederlaag tegen Dender en het ontslag van trainer Stef Wils.

De financiële realiteit van Antwerp is echter anders dan in het kampioenenjaar. Paul Gheysens, eigenaar en voorzitter, kan door de problemen bij zijn bouwbedrijf Ghelamco niet langer miljoenen in de club pompen zoals tijdens de coronajaren, toen versoepelde Financial Fair Play-regels dat toelieten.

Antwerp moet voortaan zelfbedruipend zijn. In de afgelopen drie jaar verkocht de club spelers voor ongeveer 150 miljoen euro, een bedrag dat het huidige bestuur trots vermeldt als bewijs van goed beleid. Die hoge transferinkomsten waren ook nodig om de torenhoge loonkosten te compenseren, die in het seizoen 2023-2024 op 63 miljoen euro lagen.

Met amper vier miljoen koop je geen kwaliteit

De uitdaging blijft om met minder geld toch kwaliteit in huis te houden. Afgelopen zomer lukte dat niet meer volledig: sterkhouders als Tjaronn Chery, Senne Lammens, Michel-Ange Balikwisha en Mahamadou Doumbia vertrokken en werden onvoldoende vervangen.

Directeur Voetbalzaken Marc Overmars en CEO Sven Jaecques gaven dit seizoen slechts vier miljoen euro uit aan inkomende spelers, binnen een krap budget. Daarmee koop je geen kwaliteit. Momenteel ziet het er zelfs somber uit, want van de huidige kern is er niemand die voor veel miljoenen verkocht zal worden komende zomer. Zeno Van Den staat op Transfermarkt als een speler van 10 miljoen, maar hij mag - als hij zijn contract niet verlengd - straks gratis vertrekken.

Kapitaalinjecties zitten er niet meer in

Voor dit seizoen is het vooral hopen dat Overmars enkele slimme transfers kan doen. Naar verluidt is er een extra budget van ongeveer 10 miljoen euro beschikbaar voor de wintermercato, maar dat is lang niet voldoende om het niveau van het kampioenenjaar te benaderen.

De supporters maken zich bovendien zorgen over de organisatie en de sfeer binnen de club. Ze spreken over een toxische werksfeer, onbetaalde lonen en een gebrek aan transparantie, waardoor het moeilijk is om sportieve ambities te realiseren zonder extra middelen.

Kortom: Antwerp-supporters moeten zich realiseren dat nieuwe kapitaalsinjecties zoals in het kampioenenjaar er voorlopig niet inzitten. De club moet zelfbedruipend opereren, keuzes maken binnen beperkte budgetten en zich aanpassen aan de strengere Financial Fair Play-regels.