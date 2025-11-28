🎥 Voetbalwedstrijd mondt uit in massale vechtpartij: politie wordt ingezet en 17 rode kaarten uitgedeeld

Het Boliviaanse voetbal is in shock nadat de clash tussen Real Oruro en Blooming volledig ontspoorde. Wat een beslissend duel moest worden, eindigde in chaos en een massale vechtpartij op het veld.

Het Boliviaanse voetbal werd opgeschrikt door een ongelooflijk een schandalig incident dat ver buiten het sportieve reikte. De wedstrijd tussen Real Oruro en Blooming uit Santa Cruz mondde uit in een ordinaire vechtpartij.

Na een 2-2 gelijkspel kon Blooming zich plaatsen voor de halve finale van de Copa Divisional Profesional, omdat het over twee wedstrijden heen beter deed. Na afloop liep in het in het honderd. Op beelden is te zien hoe een speler van Real Oruro verhaal gaat halen bij een tegenstander.

Een schande voor het voetbal

Daar ontstonden spanningen waarop spelers en coaches zich mengden. Toen dit werd opgelost ontstond er een ander incident elders op het veld, en dat deed alles ontploffen. Spelers, coaches en stafleden begonnen te duwen, te slaan en zelfs te trappen.

‼️ Caso total en Bolivia: 17 𝐄𝐗𝐏𝐔𝐋𝐒𝐀𝐃𝐎𝐒 (!) e intervención de la policía



😬 El encuentro entre Real Oruro y Blooming acabó en el caos total en lo que se define desde Bolivia como una "vergüenza nacional" pic.twitter.com/txapvtgwjJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 27, 2025

De politie kwam tussenbeide, al verliep dat niet zo vlot als gehoopt: er werd pepperspray gebruikt maar dat kon de spelers en coaches niet uit elkaar houden. Er volgde een zwaardere interventie.

17 rode kaarten

Het scheidsrechtersrapport laat blijken dat de schade enorm is, meldt Record. Zeven spelers, plus de hoofdtrainer, de clubdokter en een staflid van Blooming kregen rood. Bij Real Oruro werden vier spelers, coach Robledo en twee stafleden werden uitgesloten. Goed voor een totaal van 17 rode kaarten.