'Anderlecht ziet unieke transferopportuniteit mogelijk alsnog uit handen glippen'

RSC Anderlecht staat momenteel op de derde plaats in de Jupiler Pro League. Paars-Wit lijkt stilaan opnieuw aan te sluiten bij de top, al moet er nog een kloofje gedicht worden. Vers bloed in de aanval zou daarbij kunnen helpen.

Anderlecht komt na jaren van zwarte sneeuw opnieuw bovendrijven. De zege tegen Club Brugge was daar een goed bewijs van. De Brusselaars stonden met veel honger en motivatie op het veld en boekten nog eens een overwinning tegen de aartsrivaal.

Voorin heeft Anderlecht verschillende opties, maar met Luis Vázquez verdwijnt er binnenkort meer dan waarschijnlijk één. De Argentijn komt amper in het stuk voor in onze hoofdstad en wil deze winter nog andere oorden opzoeken. Anderlecht zal zo een nieuwe aanvaller nodig hebben.

Fabio Silva dan toch geen optie?

In die context schreven we al over het feit dan Anderlecht misschien wel zou kunnen aankloppen bij Fabio Silva, die tegenwoordig voor Borussia Dortmund uitkomt. De Portugese spits was destijds goed voor 11 goals en 4 assists in 32 wedstrijden voor Paars-Wit.

Silva wil naar verluidt vertrekken bij Dortmund, omdat hij er niet aan spelen toekomt en dat brengt zijn WK-kansen in het gevaar. Anderlecht zou Silva wel kunnen gebruiken. Een uitleenbeurt zou de meest realistische optie zijn. Maar ook Sevilla zou interesse hebben, aldus het Spaanse Fichajes.

De Spaanse club, 11de in La Liga, zou Silva meer speelminuten en een prominentere rol kunnen aanbieden, iets waar Silva lijkt op te azen. Naast Sevilla worden ook Real Betis, Valencia en Espanyol genoemd. Afwachten hoe dit dossier zich verder ontwikkelt de komende weken.