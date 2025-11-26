Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

RSC Anderlecht is op zoek naar aanvallende versterking. En ondertussen komt het nieuws dat één van de voormalige sterkhouders op zoek is naar speelminuten. Is één plus één in dit geval twee?

Luis Vazquez is aan zijn laatste weken bezig bij RSC Anderlecht. De Argentijnse aanvaller heeft geen toekomst meer bij paars-wit en heeft het clubbestuur gevraagd om hem in januari te laten vertrekken.

Dat wil zeggen dat paars-wit op zoek moet naar een extra aanvaller. Met Mihaljo Cvetkovic beschikt Besnik Hasi over een rasechte nummer negen, maar alle druk op zijn jonge schouders laten rusten is geen optie.

Vervroegde terugkeer van Keisuke Goto? Liever niet

Er wordt her en der geopperd om Keisuke Goto terug te halen van bij STVV, maar Anderlecht laat de Japanner liever verder rijpen op Stayen. Bovendien is het een vaststaand feit dat De Kanaries boter bij de vis gaan vragen indien de verhuurovereenkomst wordt stopgezet.

Al lijkt er zich een zogenaamde opportuniteit voor te doen. Sky Sports Deutschland weet dat Fabio Silva aan Borussia Dortmund heeft gevraagd om een oplossing te vinden. Lees: de Portugese aanvaller wil speelminuten met het oog op het WK.

Opportuniteit voor paars-wit

Een definitieve transfer lijkt onbetaalbaar voor Anderlecht - Gelb und Schwarz betaalde afgelopen zomer 22,5 miljoen euro voor de Portugees - maar een verhuur behoort wél tot de mogelijkheden.

Anderlecht kan rekenen op Silva, aangezien de Portugees zich zal willen bewijzen ten opzichte van Roberto Martinez. Anderzijds wordt de druk deels weggenomen bij Cvetkovic. Zou Olivier Renard al gebeld hebben?