Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge
Het was zeker geen slechte week voor de Belgische ploegen in Europa. Club Brugge verloor, maar Union SG en KRC Genk pakten wel opnieuw drie belangrijke punten voor het Belgisch voetbal. Franky Van der Elst was dan ook niet ontevreden, al was hij ook kritisch op blauw-zwart.

Van de prestaties van de Belgische ploegen was Franky Van der Elst best wel onder de indruk. Voor hem was het dan ook een goede week in Europa: “Union en Genk boekten elk een belangrijke zege waardoor ze op koers blijven voor kwalificatie."

Voor blauw-zwart was het Club-icoon kritischer in Foxpop: "Alleen Club Brugge viel tegen. Qua resultaat, maar ook qua prestatie. "Ze hadden gedacht daar iets te rapen om zich in die top 24 te nestelen, maar dat is serieus tegengevallen."

Manier van spelen Club Brugge een probleem?

Heeft Club Brugge Sporting onderschat? Voor Van der Elst viel vooral de manier waarop Club Brugge probeerde te voetballen tegen: “Wat is er mis met eens gewoon de tegenstander op te vangen?"

"Ik denk dat dat zeker moet kunnen, zeker op Champions League-niveau. Je hoeft niet altijd hoog druk te zetten en met een hoge lijn te voetballen", aldus nog The Fox.

Club Brugge moet winnen tegen Antwerp in crisis

Lees ook... Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"“Het klinkt misschien ouderwets, maar waarom niet gewoon eens met een lager en compacter blok de tegenstander opvangen dan te willen doordekken en man op man te spelen? Op dit niveau kan je niet altijd dominant zijn. Soms moet je ook gewoon realistisch zijn.”

Dan maar winnen tegen Antwerp? Van der Elst verwacht alvast geen walkover, ondanks de problemen bij stamnummer 1. “Maar van Club verwacht je wel dat het thuis wint van een Antwerp in crisis.”

