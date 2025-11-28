Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

Antwerp heeft een nieuwe T1: Joseph Oosting. De Nederlander begint aan een aartsmoeilijke opdracht, want The Great Old zit in een rampseizoen en ziet de ambities steeds verder afglijden.

Joseph Oosting is de nieuwe hoofdcoach van Antwerp. Hij begint een een enorm zware opdracht hij The Great Old, dat aan zijn slechtste seizoen bezig is sinds de terugkeer naar het hoogste niveau.

"Tja, begin er nu maar eens aan he", zegt Regi Van Acker bij Gazet van Antwerpen. "Ik heb de match tegen Dender gezien. Amai… Het wordt een moeilijke opgave om dit recht te trekken. Je kunt met je handen geen ijzer breken", gaat de voormalige trainer van Antwerp verder.

Zware opdracht voor Oosting

Dender boekte zijn eerste zege van het seizoen op de Bosuil. Ondertussen lijkt het duidelijke dat de Champions' Play-offs écht niet meer gaan lukken. "Die doelstelling is naar buiten gebracht om de kaartenverkoop en de euforie van de jongste jaren niet te stoppen", zegt Van Acker.

Volgens hem ging het alleen maar om geld. "Maar iedereen die in het voetbal zit en de zaken volgt, wist dat de top zes halen geen ‘realistische’ ambitie was. Het draait altijd om hetzelfde: geld. Zonder middelen kan zelfs een bekwame directeur voetbalzaken als Overmars geen kwaliteit binnenhalen."

Oosting zal het voorlopig moeten doen met de kern die hij tot zijn beschikking heeft. Met Club Brugge, STVV, KRC Genk, KAA Gent en Anderlecht komen er een aantal zeer moeilijke opdrachten aan voor hem.