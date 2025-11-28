Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach

De confrontatie tussen Zulte Waregem en Cercle Brugge zaterdag voelt aan als een cruciaal moment voor Onur Cinel. Terwijl Essevee na zijn promotie uit 1B een indrukwekkend structureel herstel doormaakte en sportief zevende staat, sleept Cercle zich door een moeilijk seizoen.

De ploeg die twee jaar geleden nog een Europees ticket verzilverde, staat nu voorlaatste in het klassement. De situatie bij de Vereniging is nijpend. De club tuimelde vorig seizoen al richting degradatiezone en moest zich via barrages zien te redden.

Met een nieuw bestuur, een onbekende coach en ambitieuze uitspraken – “We willen zo snel mogelijk Europa weer in”, aldus voorzitter Tousseyn – begon Cercle aan het seizoen, maar halfweg de competitie staat het weer met de rug tegen de muur.

Fans roepen om ontslag van Cinel

Na de slappe prestatie op Union vorige week riepen de fans al om het ontslag van Cinel. De zege van Dender op Antwerp maakte de dreiging nog groter: de supporters vrezen een herhaling van het degradatiemoeras van vorig seizoen.

Toch behield Cercle deze week nog het vertrouwen in Cinel. De clubleiding blijft voorlopig terughoudend, al beseft iedereen dat opnieuw puntenverlies de situatie mogelijk onhoudbaar maakt. Onderlinge druk, fanonrust en een nijpend gebrek aan punten maken deze trip bijzonder delicaat.

Zaterdag wordt voor Cinel dus waarschijnlijk de laatste kans. Verliest Cercle opnieuw, dan dreigt ook voor de jonge Duitser met Turkse roots het mes te vallen. En dan zal onvermijdelijk opnieuw de vraag opduiken die al te lang boven Jan Breydel hangt: ligt het probleem wel bij de trainer, of ontbreekt het simpelweg aan kwaliteit in de kern?