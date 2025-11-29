Deze Belgische toptrainer voorspelt het nu al: "Kompany zal ons allemaal overtreffen"

Foto: © photonews

Krijgt Vincent Kompany te veel lof? Volgens Hugo Broos is dat helemaal niet het geval. De coach van Bayern zou de grootste Belgische trainers kunnen overtreffen.

Hugo Broos leeft stilaan toe naar het einde van zijn trainerscarrière, maar hij heeft een blijvende indruk achtergelaten in Zuid-Afrika. Onder zijn leiding hebben de Bafana Bafana zich gekwalificeerd voor het WK 2026. Een prestatie die het land weer op de mondiale voetbalkaart zet en ervoor zorgt dat zijn team in pot 3 terechtkomt.

Broos speelt liever niet tegen België op het WK. In een interview met DH spreekt hij zich openhartig uit over tal van thema's. Onder andere over het einde van zijn carrière. "Het is het juiste moment om te stoppen. Zuid-Afrika heeft me een rol als adviseur aangeboden. Waarom niet... Ik hoef hier dan niet meer zo vaak te zijn, en ik hoef niet elke dag aan voetbal te denken."

Broos denkt aan zijn plek in de geschiedenis

Er wordt hem ook gevraagd naar zijn plek in de geschiedenisboeken bij de beste Belgische trainers  De klinkende namen uit onze geschiedenis zijn wel bekend. Dan hebben we het over Thys, Goethals of Gerets. "Ja, ik denk dat ik onder hen mijn plaats wel verdien", aldus Broos, die in België vier keer verkozen is tot trainer van het jaar. 

Een andere Belgische coach die nu furore maakt, is Vincent Kompany. "Als Kompany zo doorgaat, zal hij ons allemaal overtreffen", voorspelt Broos. Kompany heeft bij Bayern München bijgetekend en wordt desondanks al aan Manchester City gelinkt. Dat is een piste waar Broos wel enig geloof aan hecht, gezien het verleden van Kompany bij City.

Kompany terug naar Man City?

Lees ook... Vincent Kompany komt met Bayern met de schrik vrij tegen Alexander Blessin en heeft er dit over te zeggenOver een eventuele timing spreekt Broos zich niet uit, maar de bondscoach van Zuid-Afrika ziet Kompany wel naar Manchester terugkeren. "Ik veronderstel dat zijn volgende club Manchester City zal zijn", besluit de 73-jarige Broos.

