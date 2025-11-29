Is dit hét moment voor Anderlecht om tegen Union te spelen?

Dit weekend staat er met Anderlecht - Union SG opnieuw een topper op het programma. Daarin kan paars-wit de kloof met Union opnieuw wat gaan verkleinen en zo de titelstrijd nog wat spannender maken.

RSC Anderlecht heeft een 9 op 9 te strikken in de Jupiler Pro League. Het won in eigen huis van KV Mechelen en Club Brugge en afgelopen weekend met een laat doelpunt ook bij La Louvière.

Is dit het ideale moment voor Anderlecht om tegen Union SG te spelen?

Hét ideale moment om Union SG in het eigen Lotto Park te ontmoeten? “Of Anderlecht meer zelfverzekerd is nu? Na de match tegen Club Brugge misschien wel”, opende Sam Kerkhofs zijn analyse in 90 Minutes.

“Maar de match tegen La Louvière bewijst toch dat het niet waar is. Je pakt natuurlijk wel de punten waar veel andere ploegen dat niet doen, dus op die manier is het natuurlijk wel een goede zaak.”

Het spelpeil van Anderlecht was niet goed tegen La Louvière

“Je werkt u ook niet echt naar die punten … Het is ook geluk. Tegen La Louvière was een punt verdiend geweest. Maar als je speelt zoals tegen Club Brugge, dan kan je ook van Union SG zeker winnen.”

