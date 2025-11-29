Johan Boskamp fileert Club Brugge, Genk en Union SG

Het was ook deze week een boeiende week voor de Belgische ploegen in Europa. Ook Johan Boskamp zag de diverse ploegen spelen. Hij was onder de indruk van Union en Genk, maar ook kritisch op Club Brugge.

Union SG, Club Brugge en KRC Genk speelden deze week opnieuw belangrijke duels in de Europese competities. Dat had ook zijn gevolgen voor de coëfficiënten van de Jupiler Pro League.

Johan Boskamp spreekt over de Belgische prestaties in Europa

De prestaties van de Belgische ploegen werden door heel wat analisten onder de loep genomen. Zo was Franky Van der Elst kritisch voor Club Brugge en lovend voor de twee andere Belgische teams.

Daarin wordt hij ook bijgetreden door Johan Boskamp. "Galatasaray was al meer dan een jaar ongeslagen en Union gaat er winnen ... Dat had ik echt neit verwacht. Wat een strijdersmentaliteit", aldus Boskamp in Het Belang van Limburg over Union SG.

Hopelijk heeft Club Brugge zijn lesje geleerd

Ook Genk zag Boskamp mooie dingen laten zien. In Europa spelen ze volgens de Nederlandse analist meer bevrijd in vergelijking met de Belgische competitie. En dan is er natuurlijk nog Kos Karetsas, die opnieuw indruk maakte met een knap doelpunt.

Voor Club Brugge is hij kritischer: "Als je zo veel ruimte weggeeft tegen een ploeg als Sporting, dan spelen ze je helemaal hoteldebotel. Club moet zichzelf ook niet overschatten. Als je zo hoog druk gaat zetten tegen tegenstanders van dat niveau, dan maken ze je af. Dat zag je bij de eerste twee goals. Drie passes en de bal hing al in het netje. Hopelijk hebben ze hun lesje geleerd."