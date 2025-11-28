Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik
Dankzij een vrij goeie Europese week klimt België ook deze keer op de UEFA-coëfficiëntenranking. Onze clubs sprokkelden opnieuw waardevolle punten, terwijl de concurrentie uit Nederland minder goed presteerde. De Belgen mogen op die manier blijven hopen.

Ondanks de vroege uitschakelingen van Anderlecht en Charleroi in de voorrondes, laten de overblijvende clubs zich niet kennen. Union SG won deze week bij Galatasaray en pakte op die manier bijzonder belangrijke punten voor de Belgische coëfficiënt.

En ook KRC Genk deed deze week zijn duit in het zakje. Genk heeft nu 10 op 15 in de Europa League, terwijl Union (6/15) en Club Brugge (4/15) al wat mooie resultaten wisten neer te zetten in de Champions League.

Ter vergelijking: Nederland, dat met zes ploegen vertegenwoordigd is in Europa, pakte deze week slechts twee overwinningen en moet die pot dus door meer ploegen delen. Ajax, Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht gingen deze week onderuit.

Extra Europese tickets op komst voor Belgische teams?

Lees ook... Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club BruggeIn de huidige stand staat België nog steeds op de achtste plaats, net achter Portugal en Nederland. Dat is belangrijk, want de top-7 landen krijgen extra Europese plaatsen vanaf het seizoen 2026-2027. Elke goede week brengt dat doel dichterbij.

Hoe verder de Belgische teams geraken in hun competities, hoe meer punten België kan verdienen. Volgend jaar verdwijnt een van de slechtere jaren voor de Belgen, dus met oog op het seizoen 2027-2028 staan we op een virtuele zesde plaats.

