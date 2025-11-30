🎥 Daarom acht Besnik Hasi hem ook niet klaar: zomeraanwinst gaat in de fout bij RSCA Futures

RSCA Futures heeft al zeven wedstrijden op rij niet meer kunnen winnen. Ook tegen Lierse gingen de jongens van Jelle Coen de boot in. En opmerkelijk daarbij: Yasin Özcan pakte na een uur een rode kaart.

Besnik Hasi laat Özcan helemaal links liggen en de 19-jarige verdediger moet zich dus tevreden stellen met sporadische optredens bij de Futures. Maar dat liep gisteren dus ook niet goed af. De Futures begonnen ook slecht.

Een vroege aarzeling in de Brusselse defensie werd genadeloos afgestraft door Matuta, die de 0-1 scoorde na een fout van doelman Michiel Haentjens. “Onze verdedigers blijven staan en moeten meer alert zijn”, erkende coach Jelle Coen bij Het Nieuwsblad.

Na de rust namen de jonge Brusselaars het initiatief, maar het spel kantelde plots dramatisch. Yasin Özcan trok aan de noodrem en duwde Bryan Adinany op opvallende wijze neer. De scheidsrechter aarzelde niet en trok direct rood. Daarnaast werd Lierse beloond met een strafschop.

Steeds weer dezelfde fouten bij de RSCA Futures

“Özcan speelde met vuur en dan riskeer je om je te verbranden”, stelde Coen na afloop. Hij wees op het gebrek aan ervaring bij de jonge verdediger. “Net als tegen Seraing eindigen we met tien, en dat blijft frustrerend. Het is een symptoom van een ploeg die dezelfde fouten blijft maken.”

De penalty werd gemist door Adinany, maar RSCA Futures had de grip op de wedstrijd volledig verloren. Pogingen van Ndao en de ingevallen Enzo Sternal leverden niets meer op, terwijl Lierse de voorsprong veiligstelde en de drie punten meenam naar de Kempen.

Coen benadrukte dat het team wel degelijk kansen creëerde. “We serveren mooi voetbal en oogsten lof van de tegenstrever, maar daar koop je niets mee. Lierse voelde pijn, maar niet meer dan dat.” Hij prees wel de terugkeer van Sternal, die in blessuretijd bijna scoorde.