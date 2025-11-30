🎥 Voormalig wereldtopper voor half jaar geschorst wegens... erehaag

Juan Sebastian Veron, voormalig Argentijns international en huidig voorzitter van Estudiantes, is door de Argentijnse voetbalbond voor zes maanden geschorst. De reden: een opmerkelijke protestactie tegen Rosario Central.

Tijdens de kwartfinale van de tweede seizoenshelft maakten de spelers van Estudiantes een erehaag voor de bezoekers, maar keerden ze hun rug toe. Ook applaus bleef uit, tot groot verbazing van de aanwezigen.

Het incident was een duidelijk signaal van de club richting de voetbalbond. Rosario Central was recent uitgeroepen tot ‘succesvolste club van het kalenderjaar 2025’, een beslissing die veel ophef veroorzaakte in Argentinië.

Veron droeg zijn spelers op zich om te draaien

De prijs werd toegekend aan Rosario Central omdat het team het hoogste aantal punten verzamelde in 2025. Voor Estudiantes en voorzitter Veron was dit een beslissing die zij niet konden accepteren.

Veron zou zijn spelers persoonlijk hebben opgedragen om de rug toe te keren tijdens de erehaag, wat door de bond werd gezien als een ernstige overtreding van de sportieve regels.

De schorsing van zes maanden betekent dat Veron tijdelijk zijn taken als voorzitter niet kan uitoefenen. Het incident zorgt opnieuw voor discussie over respect en protest in het Argentijnse voetbal.