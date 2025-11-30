📷 Amper 29, maar ex-speler van Cercle Brugge gaat aan de slag in vierde klasse

De Ghanese middenvelder Godfred Donsah heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij AS Ostiamare in de Italiaanse Serie D. De club maakte zijn komst officieel bekend en gaf daarmee een opvallende wending aan de loopbaan van de 29-jarige ex-speler van Cercle Brugge.

Transfer naar Ostiamare

AS Ostiamare bevestigde via zijn officiële kanalen dat Donsah een contract heeft ondertekend tot juni 2026. De verdedigende middenvelder arriveerde vanuit Chieti FC, eveneens actief in de lagere Italiaanse reeksen. Met deze overstap kiest hij voor continuïteit in Italië, waar hij al meerdere jaren actief is.

Volgens gegevens van Transfermarkt wordt Donsah momenteel gewaardeerd op 75.000 euro. Zijn profiel als defensieve middenvelder blijft herkenbaar: fysiek sterk, met ervaring op het hoogste niveau, maar nu actief in een competitie die vooral gericht is op ontwikkeling en regionale uitstraling.

Loopbaan bij diverse clubs

Donsah heeft een gevarieerde carrière achter de rug. Hij speelde eerder voor Bologna, Palermo, Hellas Verona en Cagliari in de Serie A. Daarnaast kwam hij uit voor Cercle Brugge in België en voor Sanliurfaspor in Turkije. Deze brede ervaring maakt hem een speler met internationale bagage, ondanks zijn huidige aanwezigheid in de vierde klasse van Italië.

Zijn periode bij Cercle Brugge leverde hem speelminuten in de Belgische competitie op, maar werd geen langdurig hoofdstuk. Toch blijft zijn naam verbonden aan de club, aangezien hij deel uitmaakte van de kern in een fase waarin Cercle zich probeerde te stabiliseren in de hoogste afdeling.

Vooruitzicht bij Ostiamare

Met zijn contract tot 2026 krijgt Donsah de kans om zich opnieuw te bewijzen. Voor Ostiamare betekent zijn komst een versterking van de kern met een speler die internationale ervaring meebrengt. Voor Donsah zelf is het een gelegenheid om zijn loopbaan verder te zetten in een vertrouwde omgeving en tegelijk stabiliteit te vinden.