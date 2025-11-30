De derde helft Toby Alderweireld is resoluut en wil de fout van zijn vader niet maken

Toby Alderweireld is resoluut en wil de fout van zijn vader niet maken
Toby Alderweireld sprak in het programma Viva La Vida openlijk over zijn jeugd en zijn visie op vaderschap. Hij benadrukte dat hij het anders wil aanpakken dan zijn vader, die door werkverplichtingen vaak afwezig was.

Jeugd en rol van zijn vader

De voormalige Rode Duivel vertelde dat zijn vader meerdere banen combineerde om het gezin te onderhouden. “Mijn vader was een harde werker. Hij combineerde drie jobs”, klinkt het in Viva La Vida op JOE. Die inspanningen zorgden voor financiële zekerheid, maar beperkten de tijd die hij met zijn kinderen kon doorbrengen.

Alderweireld gaf aan dat hij zijn vader altijd met veel respect en liefde heeft bekeken. Toch erkende hij dat er een gemis was. “Daardoor kon hij nooit met ons spelen. Ik zie mijn vader supergraag en ben heel dankbaar, maar hij had weinig tijd.” Het was een realiteit die hij als kind duidelijk aanvoelde.

Gevolgen voor zijn jeugd

De ex-international vertelde dat hij begrip had voor de situatie, maar dat het ontbreken van gezamenlijke momenten een leegte achterliet. Het illustreert hoe de drukke agenda van zijn vader impact had op de band binnen het gezin.

Ondanks die omstandigheden benadrukte Alderweireld dat hij zijn vader nooit iets kwalijk nam. Het harde werk was noodzakelijk om het gezin draaiende te houden, maar het betekende dat de jonge Toby vaak zonder zijn vader moest opgroeien.

Eigen visie op vaderschap

Nu hij zelf vader is, neemt Alderweireld die ervaringen mee in zijn eigen aanpak. Hij kiest bewust voor meer aanwezigheid bij zijn kinderen. “Ik ga niet zeggen dat ik het anders of beter wil doen, niet ten koste van mijn vader, maar ik wil het wel op mijn manier doen”, besluit Alderweireld. Daarmee maakt hij duidelijk dat hij een andere balans wil vinden.

