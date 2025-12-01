Anderlecht speelt dan toch Europees dit seizoen dankzij... Club Brugge

Anderlecht speelt dit seizoen dan toch Europees voetbal, al gebeurt dat via een onverwachte poort: de RSCA Futures nemen opnieuw deel aan de Premier League International Cup. Dinsdag wacht in Engeland de tweede groepsmatch, tegen de beloften van Manchester United.

Het prestigieuze toernooi bundelt de beste U21-teams uit Europa en toont dat Anderlecht, ondanks zijn mindere sportieve jaren op het hoogste niveau, nog altijd aanzien geniet. “Neerpede heeft nog altijd een internationale reputatie”, zegt Futures-coach Jelle Coen.

De opzet van het toernooi is eenvoudig: zestien Premier League-academies nemen het op tegen zestien Europese topteams. Clubs als Dortmund, Porto, RB Leipzig, Real Madrid en PSG tekenen present. Opvallend is dat Anderlecht als enige Belgische club erbij is, en dat voor het tweede seizoen op rij.

Volgens Coen is dat logisch: “Als je ziet welke talenten bij ons doorstroomden én nog altijd kansen krijgen in het eerste elftal, dan hoort Anderlecht in zo’n competitie thuis", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Club NXT had het te druk

Waarom Anderlecht en niet Club NXT – nochtans volgens de Pro League twee jaar op rij de beste academie in België? Dat heeft volgens Club te maken met de kalender. “We waren ingeschreven, maar door de Youth League werd het te druk”, zegt woordvoerster Tine Claeys in Het Nieuwsblad. “De organisatie stelde vervolgens de vraag aan Anderlecht, en dit jaar opnieuw.”

De Futures speelden hun eerste duel eind oktober tegen Sunderland en hielden daar een 2-2-gelijkspel aan over, meteen beter dan vorig seizoen, toen ze roemloos puntenloos bleven.

Het toernooi blijkt ook organisatorisch een leerschool. “Na de wedstrijd overloopt de arbitrage cruciale fases met beide coaches, dat is echt verrijkend”, aldus Coen. “Tegen Manchester United spelen we op hun academie. Als we nog kans willen maken op de volgende ronde, moeten we winnen.”