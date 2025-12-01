De balans na 6 op 33: "We hebben voor de coach gespeeld, hij is echt goed in zijn vak"

Cercle Brugge heeft een punt gepakt op bezoek bij Zulte Waregem. Niet voor het eerst dit seizoen speelden ze nochtans een prima wedstrijd. Toch blijft De Vereniging voorlaatste staan in de stand. Wanneer komt er nog een een driepunter?

Cercle Brugge maakte voor de tweede keer tegen Zulte Waregem een goede beurt. Toch houdt het maar 2 op 6 over aan de West-Vlaamse derby's. En ook in andere wedstrijden liep het al meermaals verkeerd voor De Vereniging.

6 op 33 voor Cercle Brugge, maar geloof in de coach blijft

"Neen, het geluk zit ons niet echt mee. We blijven wel hard werken en we hebben opnieuw bewezen dat we samen kunnen verdedigen en aanvallen. Het moet snel keren en het kan niet anders dat het dat ook zal doen", aldus Maxime Delanghe na een 6 op 33.

"Misschien is het goed dat ik eens een belangrijke redding doe als we 1-0 achterstaan en dat de 2-1 is afgekeurd", aldus de doelman. "We staan zeker niet op onze plaats zo diep in het klassement en we moeten onderin weg kunnen raken."

Minder voetbal? De druk speelt een rol volgens Maxime Delanghe

Met een 6 op 33 staat heel Cercle Brugge onder druk. En dus ook de coach, die al een paar weken bakken kritiek over zich heen krijgt - ook van de supporters. "We speelden voor onszelf, voor De Vereniging en zeker ook voor de coach."

"Hij is dag en nacht op zoek naar oplossingen. Het is echt een heel goede trainer, we werken hard voor hem en willen zo snel mogelijk uit deze situatie raken. Dat het even moeilijk is om goed voetbal te brengen? Dat is ook door de situatie."