Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"

KRC Genk heeft na een moeilijk seizoensbegin eindelijk opnieuw de wind wat in de zeilen, zo lijkt het. Kos Karetsas is heel goed bezig en dat Daan Heymans terug is, zorgt ook voor een extra dynamiek.

Daan Heymans zorgt op het middenveld voor wat extra sinds hij terug is van blessure. Kos Karetsas wordt daardoor op de flank gedwongen, maar doet het daar ook opperbest. Een gevoel dat ook leeft bij de analisten.

Iedereen geniet van Kos Karetsas bij KRC Genk

“Heymans brengt sinds hij terug is een soort van stabiliteit in het middenveld en een soort duelkracht ook”, opende Steven Defour de debatten in Eén-tweetje. “Karetsas was wat zoekende naar zichzelf, dan heb je op de flank minder risico en daar kan hij zich beter terugvinden.”

“Ik geniet van jongens als Kos, omdat verdedigers schrik hebben van hem”, pikte Wesley Sonck in. “Met één actie kan hij ze opzij zetten en dan doet hij dingen waar je op zeventienjarige leeftijd van verschiet.”

Het gaat over natuurlijk talent volgens Filip Joos

“Zijn niveau is de ene week beter dan de andere, maar het is een streling voor het oog.” En Sonck ging wat later in 90 Minutes verder op zijn elan: “Is er buiten Hans Vanaken iemand die de bal beter kan bijhouden dan Karetsas? Puur voetbaltechnisch …”

