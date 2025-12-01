OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

De Democratische Republiek Congo heeft de selectie bekend gemaakt voor de Afrika Cup. En er zijn enkele gekende namen bij.

Sébastien Desabre heeft zijn selectie van 26 Congolezen bekend gemaakt die binnen enkele weken mee naar de Afrika Cup trekken.

In de selectie zitten enkele bekende namen. Zo is Chancel Mbemba één van de sterkhouders van de selectie.

📋 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋𝐋𝐄



​🌟 ​26 Léopards 🐆 sélectionnés par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre 🇨🇩 pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025 🇲🇦.#FecofaRDC #AllezLesLéopards #TotalEnergiesAfcon2025 #CAN2025 pic.twitter.com/6zTbMaIAjb — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) December 1, 2025

Maar ook Mario Stroeykens en Matthieu Epolo zijn erbij. De jeugdproducten van RSC Anderlecht en Standard lieten enkele weken geleden weten dat ze Congo boven de Rode Duivels verkiezen.

En die keuze werpt meteen vruchten op. Dat geldt evenzeer voor Noah Sadiki en Michel-Ange Balikwisha.

Van 21 december tot 18 januari

De Afrika Cup wordt gespeeld van 21 december tot 18 januari gespeeld in Marokko. Congo neemt het in de groepsfase op tegen Benin, Senegal en Botswana.