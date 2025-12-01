OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Democratische Republiek Congo heeft de selectie bekend gemaakt voor de Afrika Cup. En er zijn enkele gekende namen bij.

Sébastien Desabre heeft zijn selectie van 26 Congolezen bekend gemaakt die binnen enkele weken mee naar de Afrika Cup trekken.

In de selectie zitten enkele bekende namen. Zo is Chancel Mbemba één van de sterkhouders van de selectie. 

Maar ook Mario Stroeykens en Matthieu Epolo zijn erbij. De jeugdproducten van RSC Anderlecht en Standard lieten enkele weken geleden weten dat ze Congo boven de Rode Duivels verkiezen.

En die keuze werpt meteen vruchten op. Dat geldt evenzeer voor Noah Sadiki en Michel-Ange Balikwisha.

Van 21 december tot 18 januari

De Afrika Cup wordt gespeeld van 21 december tot 18 januari gespeeld in Marokko. Congo neemt het in de groepsfase op tegen Benin, Senegal en Botswana.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht
Standard
Matthieu Epolo
Mario Stroeykens

Meer nieuws

Waarom niet alleen de analisten, maar ook Besnik Hasi niet wil zeggen dat Anderlecht een titelkandidaat is

Waarom niet alleen de analisten, maar ook Besnik Hasi niet wil zeggen dat Anderlecht een titelkandidaat is

21:00
Nog eentje: DR Congo verleidt opnieuw Belgisch talent

Nog eentje: DR Congo verleidt opnieuw Belgisch talent

18:50
1
OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

21:40
't Is meteen meer dan aanvankelijk verwacht: 'Met dit bod wil Aston Villa Nathan De Cat naar Engeland halen'

't Is meteen meer dan aanvankelijk verwacht: 'Met dit bod wil Aston Villa Nathan De Cat naar Engeland halen'

19:40
2
Waanzin! Voormalige spits uit Jupiler Pro League krijgt rake vuistslagen... van eigen fans

Waanzin! Voormalige spits uit Jupiler Pro League krijgt rake vuistslagen... van eigen fans

21:20
Kopzorgen bij Standard worden groter: tweede degradatie dreigt

Kopzorgen bij Standard worden groter: tweede degradatie dreigt

18:40
1
Anderlecht heeft meer nieuws over Marco Kana en Hasi lijkt nieuwe keuze te maken

Anderlecht heeft meer nieuws over Marco Kana en Hasi lijkt nieuwe keuze te maken

16:30
2
DAZN betaalde zoals verwacht niét, maar de move zorgt voor héél véél zenuwachtigheid bij profclubs én Parys

DAZN betaalde zoals verwacht niét, maar de move zorgt voor héél véél zenuwachtigheid bij profclubs én Parys

20:40
Niemand had iets door op Stamford Bridge: Chelsea-werknemer gaat met héél véél geld lopen

Niemand had iets door op Stamford Bridge: Chelsea-werknemer gaat met héél véél geld lopen

20:20
1
Héél goed nieuws uit Napels: 'Rode Duivel is een pak vroeger dan verwacht fit én viert zondag zijn terugkeer'

Héél goed nieuws uit Napels: 'Rode Duivel is een pak vroeger dan verwacht fit én viert zondag zijn terugkeer'

20:00
De balans na 6 op 33: "We hebben voor de coach gespeeld, hij is echt goed in zijn vak"

De balans na 6 op 33: "We hebben voor de coach gespeeld, hij is echt goed in zijn vak"

19:00
Manchester City gaat voor dure stunt: 'Deze speler wil Pep Guardiola er in januari absoluut bij'

Manchester City gaat voor dure stunt: 'Deze speler wil Pep Guardiola er in januari absoluut bij'

19:20
Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

18:20
Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

18:00
1
Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet)

Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet)

17:40
"Sinds Vincent Kompany er is, moeten de journalisten weer echt werken"

"Sinds Vincent Kompany er is, moeten de journalisten weer echt werken"

17:20
Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen

Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen

16:00
6
🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans ton vuurwerk in het stadion kregen en straft ze

🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans ton vuurwerk in het stadion kregen en straft ze

17:00
2
Nieuwe concurrent voor Coosemans? 'Anderlecht heeft Griek op verlanglijstje staan'

Nieuwe concurrent voor Coosemans? 'Anderlecht heeft Griek op verlanglijstje staan'

15:15
Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

15:30
Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"

Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"

12:41
Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit"

Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit"

14:30
15
'Marc Wilmots mikt hoog met miljoenentransfer voor Standard'

'Marc Wilmots mikt hoog met miljoenentransfer voor Standard'

12:20
1
Anderlecht speelt dan toch Europees dit seizoen dankzij... Club Brugge

Anderlecht speelt dan toch Europees dit seizoen dankzij... Club Brugge

13:00
Beerschot in een diepe rouw na plots overlijden

Beerschot in een diepe rouw na plots overlijden

14:15
3
Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

12:00
Wil u tickets bemachtigen voor het WK? Dit is uw beste kans: voetbalbond geeft meer uitleg

Wil u tickets bemachtigen voor het WK? Dit is uw beste kans: voetbalbond geeft meer uitleg

14:00
Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard

Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard

13:45
4
Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman

Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman

13:30
4
Michiel Jonckheere baalt na mislopen koppositie met Kortrijk: "Dat is onverklaarbaar"

Michiel Jonckheere baalt na mislopen koppositie met Kortrijk: "Dat is onverklaarbaar"

13:15
Er moet Marc Degryse iets van het hart over RSC Anderlecht: "Nog één keer en dan ..."

Er moet Marc Degryse iets van het hart over RSC Anderlecht: "Nog één keer en dan ..."

10:00
1
RWDM-fans misnoegd na nieuwe nederlaag: "We hebben ze in de steek gelaten"

RWDM-fans misnoegd na nieuwe nederlaag: "We hebben ze in de steek gelaten"

11:50
Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel" Reactie

Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel"

09:15
Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal

Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal

11:40
2
Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

11:20
6
🎥 Verschrikkelijke beelden: verdediger Olympic Charleroi loopt horrorblessure op tegen Jong Genk

🎥 Verschrikkelijke beelden: verdediger Olympic Charleroi loopt horrorblessure op tegen Jong Genk

11:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Arthur Shelby Arthur Shelby over Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit" Jos Het Ei Jos Het Ei over Club Brugge - Antwerp: 0-1 JaKu JaKu over Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Crisis loert om de hoek" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..." Mr_Rsca Mr_Rsca over Anderlecht heeft meer nieuws over Marco Kana en Hasi lijkt nieuwe keuze te maken PhP PhP over Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen JaKu JaKu over 't Is meteen meer dan aanvankelijk verwacht: 'Met dit bod wil Aston Villa Nathan De Cat naar Engeland halen' JaKu JaKu over Niemand had iets door op Stamford Bridge: Chelsea-werknemer gaat met héél véél geld lopen RememberLierse RememberLierse over 'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent' RememberLierse RememberLierse over Nog eentje: DR Congo verleidt opnieuw Belgisch talent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved