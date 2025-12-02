162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank

162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank
Foto: © photonews
Antwerp-voorzitter en Ghelamco-CEO Paul Gheysens verscheen voor de politierechtbank in Brugge na een zware snelheidsovertreding. Hij werd vorig jaar geflitst aan 162 kilometer per uur op de E40 in Oostkamp.

Feiten en omstandigheden

Op 28 november vorig jaar reed Gheysens rond het middaguur op de E40 ter hoogte van Oostkamp. Daar werd hij geregistreerd aan een snelheid van 162 kilometer per uur. De overtreding leidde tot een dagvaarding voor de politierechtbank in Brugge.

Tijdens de zitting benadrukte Gheysens dat hij zich niet roekeloos gedraagt. “Ik ben geen gek in het verkeer”, citeert Het Laatste Nieuws hem. Daarmee wilde hij aangeven dat de overtreding niet voortkwam uit een patroon van gevaarlijk rijgedrag.

Pleidooi van de verdediging

Zijn advocate lichtte toe dat Gheysens de route dagelijks aflegt. “Hij passeert er elke dag twee keer. Om naar zijn werk en terug naar huis te rijden.” Zij wees daarnaast op de aanwezigheid van haar cliënt in de rechtbank. “Mijn cliënt legt inzicht én hoffelijkheid aan de dag door hier vandaag aanwezig te zijn. Daarvoor kwam hij gisteravond speciaal met de trein vanuit Londen afgereisd.”

Verder werd aangehaald dat Gheysens geen eerdere veroordelingen op zijn naam heeft. “Ook heeft meneer Gheysens een blanco strafblad.” Gheysens erkende de ernst van de situatie en toonde hij berouw.

De rechter legde een geldboete op van 600 euro, waarvan 200 euro met uitstel. Daarnaast werd een rijverbod van tien dagen uitgesproken.

