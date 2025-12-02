Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden?

Antwerp verraste iedereen zondag met een overwinning op Club Brugge, tot grote verbazing van analist Patrick Goots. Hij kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk die zege is voor het wankele vertrouwen van The Great Old

Goots was duidelijk verrast door het resultaat. “Als je de recente geschiedenis kent, waren de wedstrijden in Brugge voor Antwerp meestal verloren. Gezien de situatie vorige week, met alleen maar kommer en kwel door een trainersontslag, mag je dit een klein mirakel noemen”, legt hij uit in GvA.

Het onvoorspelbare karakter van het voetbal maakt volgens hem het duel extra mooi. “Voor hetzelfde geld had dat zware vierluik in de competitie negatief kunnen uitdraaien. Maar zondag viel alles op de juiste manier, al had niemand dat nog verwacht na de gemiste penalty. Het was een verdiende overwinning, ondanks het ontbreken van Antwerp-supporters in het stadion.”

Goots prijst de gedurfde wissels van trainer Haroun. “In een wedstrijd waarin iedereen op een 0-0-uitkomst rekende, bracht hij jonge offensieve pionnen in. Dat vergt lef en vertrouwen van de coach.”

Jan Breydel vruchtbare grond

Het debuut van Xander Dierckx wordt volgens Goots veelbelovend ingeschat. “Dat je in Brugge een 16-jarige inbrengt bij 0-0 en hij meteen een penalty afdwingt, toont groot vertrouwen. Misschien is hij wel de nieuwe Arthur Vermeeren. Jan Breydel blijkt opnieuw vruchtbare grond voor de jeugdige Antwerp-spelers.”

De boost komt op het juiste moment voor nieuwe trainer Joseph Oosting. “Hij treft een ploeg in vorm. Sint-Truiden won onlangs ook in Gent. In twee dagen kan hij het systeem niet volledig veranderen, maar ik denk dat hij zal voortborduren op de wedstrijd van zondag en dit doortrekt tot aan de winterstop”, besluit Goots.