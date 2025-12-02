STVV kondigt grote verandering aan in de top

STVV hield maandag zijn Algemene Vergadering, waar de mandaten van de bestuurders met twee jaar werden verlengd. Er kwam wel één wijziging: Nico Eraerts wordt toegevoegd aan het bestuur en vervangt tijdelijk David Meekers, die herstellende is van een beroerte.

De Algemene Vergadering van STVV kwam op maandag samen. Omdat de mandaten van de bestuurders zouden aflopen, werden die verlengd met twee jaar. Er was echter één wijziging.

Nico Eraerts wordt vanaf nu ook een bestuurder bij STVV. Hij zal David Meekers de komende twee jaar vervangen als bestuurder. Meekers liep een halfjaar geleden een beroerte op en is herstellende.

Nieuwe bestuurder voor de komende twee jaar bij STVV

CEO Takayuki Tateishi gaf al wat meer uitleg. "Nico Eraerts zal de verantwoordelijkheden van David Meekers binnen het bestuur overnemen. Zo gunnen we onze voorzitter enerzijds de tijd en rust om te revalideren en blijft anderzijds alles vlot verlopen binnen de club."

"Binnen twee jaar evalueren we de situatie", gaat Tateishi verder. "Als David voldoende hersteld is en zijn engagement terug wil opnemen, zal hij opnieuw bestuurder worden."

"De band tussen STVV en de familie Meekers blijft intussen hecht: David blijft voorzitter, zijn zoon Gijs blijft ons financieel adviseren achter de schermen en wordt nu ook voorzitter van de jeugdwerking van STVV", besluit de club.