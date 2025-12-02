STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"

STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"
Foto: © photonews

STVV maakte afgelopen weekend heel veel indruk tegen KAA Gent. Het staat daardoor ondertussen heel erg stevig op de vierde plaats. Wouter Vrancken is heel erg blij, maar kijkt ook al naar de volgende uitdagingen.

"De achterstand tegen KAA Gent was een onverwachte tegenslag, maar we zijn dat te boven gekomen. Ik weet ook niet meer wat ik moet zeggen over mijn team", was Wouter Vrancken heel tevreden over zijn team. 

STVV pakte al acht punten na een achterstand

"We hadden een paar goede kansen in de eerste helft en in de tweede helft ook vier-vijf goede kansen. Onze doelman deed een heel goede redding op het juiste moment, maar was verder bijna werkloos. We hebben heel veel mentaliteit getoond."

Ook doelpuntenmaker Arbnor Muja was duidelijk: "Het is niet de eerste keer dat we punten pakken nadat we op achterstand komen", loofde hij ook de mentaliteit. En het is ook zo: van de acht keer dat STVV dit jaar al op achterstand kwam, pakten ze nog vier keer minstens een punt.

Nieuwe uitdaging voor STVV

Met de zege in Gent staan ze nu op acht punten die gepakt werden na een achterstand. Dat is het verschil tussen bovenin meedoen met de groten en niet in de top-6 staan, zoveel is duidelijk.

Lees ook... STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groeiWouter Vrancken wil nog niet te ver vooruit kijken: "We staan nu voor een nieuwe uitdaging: drie wedstrijden spelen met een niet te grote kern op één week, met telkens amper twee dagen recuperatie."

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (03/12).

