STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei
STVV draait niet alleen sportief een sterk seizoen, ook financieel zit de club in de lift. De Truienaars maakten hun cijfers bekend, en die tonen een stevige groei in omzet én winst.

Sint-Truiden doet het dit seizoen heel goed op het veld, maar ook ernaast verloopt alles positief. De club deelde onlangs zijn financiële resultaten mee op de Algemene Vergadering, waar ook Nico Eraerts als nieuwe bestuurder werd ingewijd.

STVV boekt stevige financiële vooruitgang

"STVV noteert een duidelijke groei: de omzet steeg van 27 miljoen euro naar 36 miljoen euro, goed voor een winst na belastingen van 3,6 miljoen euro", zegt CEO Takayuki Tateishi. "De sterke omzetgroei komt hoofdzakelijk voort uit de uitgaande transfers van Suzuki, Delorge, Koïta, Fujita en Ogawa."

"Merk op dat de transfers van Bertaccini, Belaïd en Patris nog niet in de resultaten zitten, aangezien deze na 30 juni plaatsvonden", gaat hij verder. Het enige minpunt is dat er minder werd opgehaald met de tv-gelden. 

Partnerships in Japan leveren op, tv-gelden iets minder

Dat daalde van 5,5 miljoen euro naar 4,9 miljoen euro. Hoeveel een club hiervan krijgt hangt af van de gemiddelde eindklassering van de laatste jaren. STVV heeft een minder seizoen achter de rug, wat de reden is van de lichte daling.

Lees ook... STVV kondigt grote verandering aan in de topNog opvallend: 85% van de commerciële inkomsten werden gerealiseerd door partnerships in Japan. CEO Tateishi benadrukt dat de club voorzichtig stappen wil blijven zetten. "We hebben ambitie en willen stap voor stap groeien, zonder gekke dingen te doen. Dat blijkt ook uit de afgelopen transferzomer: door gericht en daadkrachtig te investeren hebben we sportief een stap vooruit gezet."

Volg Antwerp - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (03/12).

