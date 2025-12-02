Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Karim Traoré

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 02/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Karim Traoré

'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

KAA Gent heeft haar interesse kenbaar gemaakt in Abdoul Karim Traoré, een jonge aanvaller die deze zomer bij OH Leuven neerstreek en sindsdien de nodige indruk maakt in de Jupiler Pro League. (Lees meer)