Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, Verenigingwatcher Cercle Brugge
Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent
Foto: © photonews

Cercle Brugge speelde dit weekend gelijk op bezoek bij Zulte Waregem. Met 13 punten uit zestien wedstrijden blijven ze daardoor op de voorlaatste plaats kamperen in de stand. Toch willen ze bij De Vereniging mikken op de toekomst. En op de Beker van België.

Cercle Brugge neemt het woensdagavond op tegen KAA Gent in de achtste finales van de Beker van België. Dat is en blijft de kortste weg naar Europa voor de meeste teams, maar De Vereniging heeft natuurlijk een belangrijker doel.

Niet degraderen en dus wegkomen van de onderste plaatsen lijkt belangrijker te gaan worden dan in de Beker van België ver door te gaan stoten. Toch blijven ze voorlopig ook in de Beker wel degelijk hun doelstellingen te hebben.

Onur Cinel niet van plan om heel veel te roteren

"We spelen nu thuis in de Beker tegen onze ‘buren’ uit Gent. We speelden al een goede wedstrijd tegen Gent, dus denken nu niet aan Standard", gaf coach Onur Cinel aan op zijn persconferentie na het gelijkspel tegen Zulte Waregem. 

"We gaan ook niet te veel roteren, we nemen die wedstrijd zeer serieus. We willen er ook in de Beker van België staan", was hij duidelijk. Een paar spelers zullen mogelijk wél veranderen, maar de hele ploeg omgooien lijkt dus niet de bedoeling.

"Wie in doel? Dezelfde als tegen Kortrijk, want hij heeft ons toen een ronde verder gebracht", gaf de coach wel al prijs dat hij met Warleson in doel zal starten. Cercle Brugge won in de vorige ronde met 1-0 van KV Kortrijk.

Doelman tegen KAA Gent is al bekend

Ook in de achtste finales mogen ze opnieuw in Jan Breydel spelen. En daar zal ook Hannes Van Der Bruggen zeker spelen. Hij raakte geelgeschorst tegen Zulte Waregem en kan daardoor tegen Standard niet spelen, waardoor de kapitein zeker niet gespaard moet worden.

Verder zal het wat meer uitkijken zijn naar wie allemaal fit raakt. Sommige spelers hebben misschien wat rust nodig, al is Edgaras Utkus duidelijk dat hij alvast wil spelen. Dat gaf hij ook aan zaterdag in de Elindus Arena in Waregem.

De Litouwse verdediger scoorde afgelopen weekend en wil er ook in de Beker staan, ook al is hij einde contract bij Cercle Brugge. Tot op heden was er nog geen sprake van een contractverlenging, waardoor hij in juni transfervrij zou kunnen vertrekken.

"Ik ben niet bezig met een transfer of mijn toekomst. Het kan altijd snel gaan in een carrière, dus nu wil ik me vooral focussen op Cercle Brugge. We willen doorgaan in de Beker van België en onderaan het klassement wegkomen."

Wat brengt de maand december voor Cercle Brugge?

Na de bekerwedstrijd tegen KAA Gent speelt Cercle Brugge tegen Standard, KV Mechelen, OH Leuven en Union SG. Een pittig programma, maar ook eentje waarin punten moeten worden gepakt om van plek 15 weg te komen.

Alles op de Beker van België zetten kan dus ook niet voor De Vereniging. Maar het goede gevoel behouden en vertrouwen tanken tegen KAA Gent - waar ook nog het nodige gepuzzel bezig is dezer dagen - kan wel een stap in de goede richting betekenen.

Volg Cercle Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (03/12).

