'De strijd voor Genk-topper gaat verder: topcoach wil hem er absoluut bij'

Foto: Photonews

Racing Genk lijkt op weg naar Europese overwintering. Na de zege tegen Basel staan ze met 10 op 15 helemaal tussen de mensen. En er is één speler die bijzonder hard in de aandacht begint te lopen. Kan hij nog lang gehouden worden?

Racing Genk boekte tegen FC Basel al zijn derde overwinning in de Europa League. De Limburgers staan negende in de League Phase en kunnen dus zelfs mikken op de top-8, want met 10 op 15 staan ze helemaal tussen de mensen.

Iedereen in katzwijm voor Kos Karetsas

De speler die vorige week andermaal het meeste opviel was de jonge Griek Konstantinos 'Kos' Karetsas. De 17-jarige pakte uit met een fenomenaal doelpunt. Niet onlogisch dus dat Borussia Dortmund, AS Monaco, Manchester City, Bayer Leverkusen en AC Milan interesse tonen.

Ook tegen Basel zaten er scouts van heel wat ploegen in de tribunes. En sommige teams zouden opnieuw heel hard onder de indruk zijn. Daarbij ook onder meer AC Milan.

AC Milan klopt op tafel voor jonge Griek van KRC Genk

Meer zelfs: de coach is er volgens La Gazzetta dello Sport ook helemaal gek geworden op wat Karetsas allemaal laat zien. De coach zou dan ook op tafel kloppen en er Karetsas zo snel mogelijk bij willen hebben.

Lees ook... Karetsas doet in The Athletic carrièreplanning uit de doeken en neemt géén blad voor de mond over transferplanDe jonge Griek liet zich onlangs nog uit over zijn carrièreplanning. Hij maakte zijn transferplan daar ook al zo goed als bekend.

