Ferme wending in dossier Hatenboer (Anderlecht): 'Kapers uit België én daarbuiten op de kust voor Antwerp'

Plots is Cédric Hatenboer grof wild. Hij kreeg dit jaar nog geen kansen bij Anderlecht onder Besnik Hasi en komt bij de RSCA Futures ook niet meer aan de bak, maar er zijn ploegen die hem willen verlossen.

Het was groot nieuws op dinsdag: Antwerp FC heeft de zinnen gezet op Cédric Hatenboer. Marc Overmars heeft zijn landgenoot bovenaan de verlanglijst gezet.

Ook een jaar geleden was Antwerp FC concreet voor Cédric Hatenboer. Het was echter RSC Anderlecht die toen het kortst op de bal speelde. Nu zou The Great Old hem echter opnieuw in huis willen halen.

Kapers op de kust voor Hatenboer uit binnen- en buitenland

Toch lijkt het nog niet meteen een zekerheid dat hij uiteindelijk van Anderlecht naar Antwerp zal verhuizen, temeer er diverse kapers op de kust zouden zijn. Uit verschillende landen.

Verschillende clubs uit binnen- en buitenland azen op Cédric Hatenboer. De twintigjarige middenvelder die afgelopen zomer van Excelsior naar Anderlecht verkaste, komt bij de Belgische club niet in de plannen van trainer Besnik Hasi voor. https://t.co/dp6Dlbduy7 — Voetbal International (@VI_nl) December 3, 2025

Lees ook... Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'›Volgens Voetbal International is er interesse van meerdere Belgische clubs, waardoor er mogelijk nog een binnenlands oorlogje kan uitbreken om Hatenboer in huis te kunnen halen.

Ook vanuit Nederland én vanuit Zwitserland zou er interesse zijn. Rest de vraag of het dan zou gaan om een huurdeal, dan wel een definitieve transfer.