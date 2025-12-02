Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'

Antwerp FC heeft de zinnen gezet op Cédric Hatenboer. Marc Overmars heeft zijn landgenoot (opnieuw) bovenaan de verlanglijst gezet.

U leest het goed: opnieuw. Ook een jaar geleden was Antwerp FC concreet voor Cédric Hatenboer. Het was echter RSC Anderlecht die het kortst op de bal speelde.

Anderlecht betaalde in januari 2025 iets meer dan twee miljoen euro voor Hatenboer. De 20-jarige middenvelder deed het seizoen uit bij Excelsior Rotterdam en verhuisde afgelopen zomer naar Brussel.

Géén minuten

Enig probleem: Hatenboer speelde nog geen minuut bij de A-ploeg. De Nederlander ligt allesbehalve in de hoogste schuif bij Besnik Hasi. Verder dan enkele wedstrijden bij RSCA Futures kwam Hatenboer vooralsnog niet.

De Nederlander dringt dan ook aan op een oplossing. Het Laatste Nieuws weet dat Antwerp die oplossing wil bieden. Marc Overmars wil zijn landgenoot héél graag naar De Bosuil halen.

Is Cédric Hatenboer haalbaar voor Antwerp FC?

De komende dagen moet blijken hoe haalbaar een transfer is. Kan The Great Old de nodige centen op tafel leggen? Of staat Anderlecht open voor een verhuur?