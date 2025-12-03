Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk
Foto: © photonews

oseph Oosting staat meteen voor een stevige vuurdoop bij Antwerp. De nieuwe coach debuteert in de Croky Cup tegen STVV, terwijl hij nog volop bezig is de club en spelersgroep te leren kennen.

Joseph Oosting begint aan zijn uitdaging bij Antwerp met een bekerclash tegen STVV, de ploeg in vorm in de Jupiler Pro League. De Nederlander werd dinsdag voorgesteld aan de pers en ging geen enkele vraag uit de weg.

Zo tekende Oosting meteen een contract voor 2,5 seizoenen. Het vertrouwen in hem lijkt groot, en op deze manier kan hij aan iets moois bouwen. Maar een vereiste was het volgens hem niet.

Oosting wil bouwen, maar vraagt geen garanties

"Een vereiste vind ik een zwaar woord. Wie mij kent weet dat ik een bouwer met ambitie ben. Ik stap nu ergens tussentijds in en moet de spelers leren kennen. Ik wil meegroeien met de club", zegt Oosting bij Het Nieuwsblad.

Woorden die de Antwerp-fans graag zullen horen. De club begon heel slecht aan het seizoen, maar kon afgelopen weekend wel verrassen met een zege op het veld van Club Brugge. Er mag wel kwaliteit bij komen, vinden de fans. Maar garanties kreeg Oosting niet met oog op de wintermercato.

Lees ook... LIVE: Kan kersvers Antwerp-trainer Oosting in de beker meteen voor vertrouwen zorgen tegen STVV?"Neen. Ik ben hier nog maar net en ben niet iemand die zegt wie we moeten halen. Ik ga kijken en proeven, om te achterhalen hoe de groep in elkaar zit", besluit de Nederlander.

Volg Antwerp - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

