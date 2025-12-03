RSC Anderlecht wint stevig van Manchester United

RSC Anderlecht wint stevig van Manchester United

Anderlecht speelt zoals geweten dit seizoen dan toch Europees voetbal. De RSCA Futures nemen opnieuw deel aan de Premier League International Cup. Club NXT had door de Youth League een te druk programma, waardoor Anderlecht zijn kans mocht wagen.

De prestigieuze Premier League International Cup bundelt de beste U21-teams uit Europa en toont dat Anderlecht, ondanks zijn mindere sportieve jaren op het hoogste niveau, nog altijd aanzien geniet. 

De opzet van het toernooi is eenvoudig: zestien Premier League-academies nemen het op tegen zestien Europese topteams. Clubs als Dortmund, Porto, RB Leipzig, Real Madrid en PSG tekenen present.

De Futures speelden hun eerste duel eind oktober tegen Sunderland en hielden daar een 2-2-gelijkspel aan over. Dinsdag was er het tweede duel in groep D op de academie van Manchester United.

Pittige overwinning voor RSCA Futures

Het leverde een knappe 1-4 overwinning op voor de RSCA Futures. Enzo Sternal, Yasin Özcan, Samuel Ntanda en Terry Van de Ven waren de goalgetters van dienst voor paars-wit.

Op 6 januari speelt Anderlecht zijn derde duel in de zware groep D tegen West Ham United. Dan kunnen ze een stevige stap zetten richting volgende ronde. Ook Borussia Dortmund, Sporting CP en Athlétic de Bilbao zitten nog in de groep.

