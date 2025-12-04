Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

KVC Westerlo vinden we momenteel terug op plek 13 in de Jupiler Pro League. De Kemphanen komen midweeks niet in actie in de Croky Cup, omdat ze in de vorige ronde al uitgeschakeld werden. Kapitein Doğucan Haspolat en co richten het vizier dan maar op komend weekend.

Daarin neemt Westerlo het in eigen huis op tegen RSC Anderlecht. Een moeilijke klus voor de thuisploeg, tegen een Paars-Wit dat steeds aan vertrouwen lijkt te winnen dit seizoen. Issame Charaï en co zijn dus gewaarschuwd.

Kapitein Doğucan Haspolat miste nog geen wedstrijd dit seizoen in de competitie voor Westerlo en zal ook tegen Anderlecht voorop in de strijd gaan. De carrière en het leven van de Nederlandse middenvelder met Turkse roots hadden wel zomaar een andere wending kunnen nemen.

Haspolat werkte in de Albert Heijn

Op de vraag wat hij was geworden als hij geen voetballer was geweest, verklapt Haspolat op YouTube dat hij vroeger in een supermarkt werkte. "Ik werkte in de Albert Heijn voordat ik mijn contract kreeg bij Excelsior (Rotterdam, nvdr)", klinkt het in het desbetreffende filmpje.

"Ik was een vakkenvuller bij de Albert Heijn. Van mijn vijftiende tot mijn zestiende, en toen kreeg in een contractvoorstel. En ik dacht van: 'Ja...' Ik ga ontslag nemen bij de Albert Heijn. Misschien, wie weet, werkte ik nog steeds in de Albert Heijn als ik geen voetballer was geworden. Misschien was ik daar nu een teamleider of zo."

De keuze voor het voetbal legde Haspolat alvast geen windeieren. Hij verkaste van Excelsior naar Turkije, waar hij voor Kasimpasa en topclub Trabzonspor uitkwam. In 2023 verhuisde hij naar KVC Westerlo, waar hij ondertussen aan 83 wedstrijden zit (3 goals, 12 assists).

De kapitein stapt in voor Cartalks. Bekijk het volledige gesprek op YouTube! 🎤https://t.co/wOZOr6Urdq pic.twitter.com/N01zVEizPV — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) December 2, 2025