"Antwerp maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers"

Foto: © photonews
Royal Antwerp FC boekte een belangrijke overwinning tegen KRC Genk. Voor de supporters betekende dit, op het moment van de inwijding van Tribune 2, niet alleen sportieve opluchting, maar ook een bevestiging van de sterke band tussen club en achterban.

Tribune en beleving

Peter Mertens, bestuurslid van supportersclub LADZ, benadrukt dat de spanning al vroeg voelbaar was. “Ik merkte overdag al dat heel veel mensen op scherp stonden”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Voor hem blijft Tribune 2 de kern van de beleving. “Om goed te zijn, moet het met den twee er direct boenk op zijn.” En dat gebeurde ook. Het werd voor de Antwerpfans een meer dan geslaagde avond.

De wedstrijd werd ervaren als een gala-avond voor spelers en fans. Hij bezocht zowel de boven- als benedenring en zag zijn zonen Noah en Brent op de staantribune. De tijdelijke voorzieningen, zoals bierkramen en toiletten, versterkten het gevoel van nostalgie en deden denken aan de oude infrastructuur.

Sportieve uitdagingen

Ondanks de zege blijft de sportieve situatie fragiel. “Da’s nog iets anders, want als Janssen of een verdediger wegvalt, zitten we krap”, gaat hij verder. De kern mist breedte en blessures kunnen snel voor problemen zorgen. Het benadrukt dat structurele versterking noodzakelijk is om de ambities waar te maken.

Tijdens een ontmoeting na de nederlaag tegen Dender kreeg Mertens een duidelijke boodschap van voorzitter Paul Gheysens. “Hij zei toen letterlijk tegen mij dat de club tien miljoen euro vrijmaakt voor investeringen in spelers, omdat ze het niet meer konden aanzien.” Het bedrag moet zorgen voor versterking in alle linies van het elftal.

De verwachting is dat Antwerp met deze investeringen opnieuw aansluiting kan vinden bij de top zes. “Lukt dat, dan denk ik dat we wel degelijk weer in de top zes zullen terechtkomen”, besluit Mertens.

Antwerp

