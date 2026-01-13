Beerschot mikt hoog en wil shoppen bij Lierse én RWDM

Beerschot begint aan 2026 met een knappe derde plaats. De kloof met de top-2 (Beveren en Kortrijk) is echter vrij groot. En dus willen De Mannekes zich graag stevig gaan versterken om die kloof te helpen dichten.

Beerschot heeft er een al bij al prima 2025 opzitten, maar door wat puntenverlies aan het einde van het jaar is de kloof met de top-2 groter geworden. En zo is het dringend tijd dat Beerschot flink gaat versterken met oog op de toekomst.

Beerschot gaat Adidany wegplukken bij Lierse

Daartoe hebben ze volgens Gazet van Antwerpen niet één, maar wel twéé pittige transfers op het oog. Die willen ze beiden gaan wegplukken bij reeksgenoten. Zo azen ze onder meer op aanvaller Bryan Adinany van Lierse.

Adinany maakt indruk bij Lierse met vijf goals en vijf assists in achttien matchen en heeft daarmee de aandacht van heel wat teams weten te trekken. Toch zou Beerschot een streepje voor hebben op de andere gegadigden.

Beerschot wil ook Gaëtan Robail van RWDM

Op het Lisp speelden ze ook al Mauro Lenaerts naar Mechelen vertrekken, waardoor de spoeling voorin dun zou gaan worden als ook Adinany zou vertrekken. Beerschot van zijn kant is concreet en wil hem zo snel mogelijk in huis halen.



Dat willen ze ook doen met Gaëtan Robail van RWDM. Die ervaren Frans winger van 32 jaar zit ook al aan zeven goals en vijf assists in de Challenger Pro League. Eind juni is hij einde contract, dus kan het nu het moment zijn om nog eens op hem te cashen.