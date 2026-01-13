Beerschot mikt hoog en wil shoppen bij Lierse én RWDM

Foto: © photonews

Beerschot begint aan 2026 met een knappe derde plaats. De kloof met de top-2 (Beveren en Kortrijk) is echter vrij groot. En dus willen De Mannekes zich graag stevig gaan versterken om die kloof te helpen dichten.

Beerschot heeft er een al bij al prima 2025 opzitten, maar door wat puntenverlies aan het einde van het jaar is de kloof met de top-2 groter geworden. En zo is het dringend tijd dat Beerschot flink gaat versterken met oog op de toekomst.

Beerschot gaat Adidany wegplukken bij Lierse

Daartoe hebben ze volgens Gazet van Antwerpen niet één, maar wel twéé pittige transfers op het oog. Die willen ze beiden gaan wegplukken bij reeksgenoten. Zo azen ze onder meer op aanvaller Bryan Adinany van Lierse.

Adinany maakt indruk bij Lierse met vijf goals en vijf assists in achttien matchen en heeft daarmee de aandacht van heel wat teams weten te trekken. Toch zou Beerschot een streepje voor hebben op de andere gegadigden.

Beerschot wil ook Gaëtan Robail van RWDM

Op het Lisp speelden ze ook al Mauro Lenaerts naar Mechelen vertrekken, waardoor de spoeling voorin dun zou gaan worden als ook Adinany zou vertrekken. Beerschot van zijn kant is concreet en wil hem zo snel mogelijk in huis halen.


Dat willen ze ook doen met Gaëtan Robail van RWDM. Die ervaren Frans winger van 32 jaar zit ook al aan zeven goals en vijf assists in de Challenger Pro League. Eind juni is hij einde contract, dus kan het nu het moment zijn om nog eens op hem te cashen.

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Faes - Pocognoli - Nainggolan - Van Den Bosch

13:00
'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco'

13:00
"Dit is niet normaal": Vincent Kompany spreekt klare taal na nieuwe Bayern-show

12:40
Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

12:20
Club Brugge bereidt zich voor op vertrek sterkhouder: zomertarget weer in beeld

12:00
Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd

11:40
1
"Er wordt momenteel onderhandeld over Duranville" - Ex-Anderlecht-talent zorgt ook voor frustraties

11:20
LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?

10:45
Courtois en co helemaal verrast, complottheorieën vallen uit de lucht: 'Fysiektrainer luidde ontslag in'

11:00
Manchester United heeft nieuwe coach te pakken! Senne Lammens krijgt clubicoon als manager

10:32
Nieuwe wending in Nainggolan-transfer: dit is hoe het er voor staat

10:00
Zulte Waregem haalt assistent bij Dender, dat op zijn beurt ontslagen KV Mechelen-pion haalt

09:30
Voetballer die uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid haalt keihard uit naar zijn ex-club

09:00
2
Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij

08:40
37
Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken

08:20
1
KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans

08:00
4
Antwerp ziet investering van drie jaar geleden eindelijk renderen: "Het vertrouwen was niet meer hetzelfde"

07:40
1
Ardon Jashari zoekt toenadering tot Club Brugge na transfersaga: "Elkaar in de armen sluiten"

07:20
4
Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen

07:00
1
En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion'

06:30
7
Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

23:30
2
'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

23:00
4
Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

22:30
Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

22:00
1
Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

21:40
4
🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

21:20
Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

21:00
2
Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland

20:40
Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

20:20
'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'

20:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Diouf - Furo - Ashimeru - Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg

18:40
Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

19:40
2
Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

19:20
5
Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

18:40
2
Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

19:00
1
Brentford-coach legt uit waarom ze absoluut Kaye Furo wilden, ook Leko reageert

18:20

