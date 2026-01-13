Courtois en co helemaal verrast, complottheorieën vallen uit de lucht: 'Fysiektrainer luidde ontslag in'

Het ontslag van Xabi Alonso bij Real Madrid kwam voor de spelers als een totale verrassing. De Bask had Bayer Leverkusen naar de Duitse titel geleid, maar slaagde er bij de Koninklijke niet in volledig door te breken.

Na de nederlaag tegen Barcelona in de Spaanse Supercup werd hij op non-actief gesteld, al waren er intern al langer twijfels over zijn prestaties en de sfeer in de kleedkamer.

Volgens Spaanse media kregen de spelers het nieuws enkel te horen via het officiële statement van de club om 18u11. De selectie had verwacht dat er in januari eventueel bijgestuurd kon worden, maar het ontslag kwam dus volledig onverwacht. “Ze vernamen het van het statement, niet van de clubleiding persoonlijk", schreef Mundo Deportivo.

Het fysieke aspect speelde een belangrijke rol in het vertrek van Alonso. Fitnesscoach Antonio Pintus, die sinds 2016 bij Real Madrid werkt, werd door de clubleiding teruggehaald. Onder Alonso had Pintus een kleinere rol, en de club vond dat het werk van de trainer en zijn staf de spelers fysiek en mentaal uitputte.

Daarnaast botsten Alonso en de club over stafwijzigingen. De trainer wilde vasthouden aan zijn eigen staf, terwijl Real Madrid zowel Llopis (keeperstrainer) als Pintus in het eerste elftal wilde.

Een fysiektrainer lag aan de basis van het ontslag van Xabi Alonso

Oud-spelers gaven hun visie op de situatie. Guti zei dat het ongemak in de kleedkamer zeker meespeelde: “Als een kleedkamer niet comfortabel is met de trainer, merk je dat als speler, zowel op trainingen als in wedstrijden.” Hij benadrukte dat Alonso sportief goede resultaten boekte, maar dat de interne sfeer zwaar woog.





Ook Jorge Valdano wees op de fragiele steun die Alonso genoot van de club. Hij merkte dat de situatie rond Kerst bijzonder precair werd, mede door blessures en het gebrek aan een strategisch brein in het team. “Soms kan één speler het verschil maken, maar die had Real Madrid niet", aldus Valdano.

Álvaro Benito, voormalig speler van de club, benadrukte de harde realiteit van topclubs: “Geen enkele trainer heeft baanzekerheid. Het enige dat je kan redden is winnen. Als je dat niet doet, lig je eruit, ongeacht vertrouwen van het bestuur.”