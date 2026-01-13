DONE DEAL: Dender haalt broodnodige versterking in huis in operatie redding

Dender staat voor een moeilijke opdracht in de tweede seizoenshelft. De Oost-Vlamingen moeten een kloof van vier punten dichten op Cercle Brugge in de degradatiestrijd, die ze nu zullen aangaan met een nieuwe Franse doelman aan boord.

Dender moest lang wachten op zijn eerste competitiezege, maar pakte die dan toch eind november tegen Antwerp. Daarna pakte het nog twee driepunters, tegen Standard en La Louvière. En zo stonden ze klaar om in 2026 de kloof te proberen dichten.

Schouderblessure Michael Verrips stuurt alles in de war

Door een schouderblessure bij Michael Verrips zagen ze wel hun eerste doelpunt uitvallen. En dus moest er naar vervanging gezocht worden. Die is nu gevonden, want de 32-jarige doelman Gauthier Gallon heeft een contract getekend bij FCV Dender EH.

"Onze club heeft zich versterkt met doelman Gauthier Gallon. De 32-jarige Fransman maakt de overstap van Stade Rennais en brengt een pak ervaring mee naar onze kern", aldus Dender op haar eigen webstek dinsdagnamiddag.

Nieuwe doelman Gauthier Gallon brengt veel ervaring mee naar Denderleeuw

"Naast zijn periode bij Stade Rennais verdedigde hij ook de kleuren van Troyes, US Orléans en Nîmes Olympique, waar hij zowel in de Ligue 1 als Ligue 2 waardevolle speelminuten verzamelde", aldus Dender nog.



"We heten Gauthier van harte welkom en wensen hem veel succes", zijn ze blij met de komst van de nieuwe doelman. De komende tien wedstrijden moet Dender proberen zoveel mogelijk punten te sprokkelen richting Relegation Play-offs.