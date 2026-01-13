"Er wordt momenteel onderhandeld over Duranville" - Ex-Anderlecht-talent zorgt ook voor frustraties

De situatie van Julien Duranville (19) bij Borussia Dortmund blijft zorgwekkend. Sinds zijn terugkeer van een zware schouderblessure begin november kreeg de jonge Belgische aanvaller geen speelminuten meer en werd hij vaak zelfs niet opgenomen in de wedstrijdselectie.

Vrijdag tijdens de 3-3 tegen Eintracht Frankfurt zat Duranville alweer aan de kant, voor de vierde keer op rij. Sportief directeur Lars Ricken benadrukte dat het een “zuiver sportieve beslissing” van coach Niko Kovac betrof: “We hadden veel opties in de aanval.”

Het gebrek aan speeltijd versterkt de frustratie van Duranville en zijn mogelijke wens om te vertrekken. De afgelopen weken kwam hij zelfs te laat op training, wat de coach zou hebben geïrriteerd. Volgens insiders zou zijn houding een deel van het probleem zijn.

Duranville kwam te laat op training, tot frustratie van zijn coach

Een mogelijke oplossing voor de Belg lijkt een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen. Borussia Dortmund kijkt daarnaast naar de komst van Oscar Bobb van Manchester City, waardoor speeltijd voor Duranville nog verder onder druk komt te staan. “Meer speelminuten zouden goed voor hem zijn", gaf Sebastien Kehl onlangs toe.

Waar Duranville naartoe kan, is nog niet duidelijk. Een terugkeer naar Anderlecht, waar hij twee jaar geleden voor 8,5 miljoen euro werd verkocht, werd al gesuggereerd. Tegelijkertijd tonen andere Europese clubs interesse, waaronder FC Sevilla, dat een uitleenbeurt overweegt.



“Er wordt momenteel onderhandeld, maar ik heb nog niets te melden", zei Kehl vorige week. De komende dagen lijken cruciaal voor de toekomst van de jonge vleugelspeler, die duidelijk snakt naar kansen om zich weer te laten zien.