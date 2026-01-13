Het grootste en meest langdurige probleem van Anderlecht: oplossing ligt niet voor de hand

Majeed Ashimeru staat op het punt Anderlecht te verlaten op huurbasis. Dat is één hoofdbreken minder voor Olivier Renard, maar hij heeft er nog genoeg als erfenis uit het Fredberg-tijdperk. De grootste bekommernis van de sportief directeur: Alexis Flips.

Niemand heeft er de voorbije zeven maanden iets van vernomen sinds hij naar de B-kern van Anderlecht werd gestuurd. Flips zou ook met blessures sukkelen, maar dat is niet bevestigd. Anderlecht probeert hem al een hele tijd kwijt te geraken, maar dat is een bijna onmogelijke zaak geworden.

De marktwaarde van Flips is intussen gezakt naar 400.000 euro

Toen Flips voor 3,5 miljoen euro bij Stade Reims werd weggehaald, lag zijn marktwaarde nog op 6 miljoen euro. Vandaag de dag is dat amper 400.000 euro. Hij werd al eens uitgeleend aan Charleroi en het Turkse Ankaragücü, maar beide keren werd dat geen groot succes.

In de Franse competitie kon hij zijn streng trekken, maar in fysiek sterkere competities komt hij te kort. Dat is overduidelijk geworden en bij paars-wit is hij al afgeschreven. Nu goed, afgeschreven... Hij heeft nog een contract tot 2028 en momenteel is er geen interesse voor hem.

Het loon van Alexis Flips is een groot obstakel voor geïnteresseerde clubs

Er waren de voorbije maanden wel al eens toenaderingen van subtoppers uit de Jupiler Pro League en andere competities, maar dat ging snel over toen ze zijn loon zagen. Flips verdient iets minder dan een miljoen euro per jaar bij Anderlecht. Dat is geen spek voor de bek voor bijvoorbeeld STVV of KV Mechelen.

Daarmee is meteen ook het grootste obstakel blootgelegd: Flips is betaalbaar te halen, maar niemand kan zijn loon betalen. De 25-jarige Fransman zal fors moeten inleveren als hij weg wil. En een verbreking van zijn contract is ook geen optie, want Anderlecht zou in dat geval hem een stevige vergoeding moeten betalen.





De kans is groot dat paars-wit hem minstens nog tot de zomer moet houden of er moet iets veranderen in het dossier. In ieder geval weegt hij te zwaar op de loonlast en willen ze hem kwijt. Maar hoe...? Dat is een vraag die momenteel niet beantwoord kan worden.