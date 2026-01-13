Het grootste en meest langdurige probleem van Anderlecht: oplossing ligt niet voor de hand

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit ; clubwatcher Anderlecht
| Reageer
Het grootste en meest langdurige probleem van Anderlecht: oplossing ligt niet voor de hand
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4316

Majeed Ashimeru staat op het punt Anderlecht te verlaten op huurbasis. Dat is één hoofdbreken minder voor Olivier Renard, maar hij heeft er nog genoeg als erfenis uit het Fredberg-tijdperk. De grootste bekommernis van de sportief directeur: Alexis Flips.

Niemand heeft er de voorbije zeven maanden iets van vernomen sinds hij naar de B-kern van Anderlecht werd gestuurd. Flips zou ook met blessures sukkelen, maar dat is niet bevestigd. Anderlecht probeert hem al een hele tijd kwijt te geraken, maar dat is een bijna onmogelijke zaak geworden.

De marktwaarde van Flips is intussen gezakt naar 400.000 euro

Toen Flips voor 3,5 miljoen euro bij Stade Reims werd weggehaald, lag zijn marktwaarde nog op 6 miljoen euro. Vandaag de dag is dat amper 400.000 euro. Hij werd al eens uitgeleend aan Charleroi en het Turkse Ankaragücü, maar beide keren werd dat geen groot succes.

In de Franse competitie kon hij zijn streng trekken, maar in fysiek sterkere competities komt hij te kort. Dat is overduidelijk geworden en bij paars-wit is hij al afgeschreven. Nu goed, afgeschreven... Hij heeft nog een contract tot 2028 en momenteel is er geen interesse voor hem.

Het loon van Alexis Flips is een groot obstakel voor geïnteresseerde clubs

Er waren de voorbije maanden wel al eens toenaderingen van subtoppers uit de Jupiler Pro League en andere competities, maar dat ging snel over toen ze zijn loon zagen. Flips verdient iets minder dan een miljoen euro per jaar bij Anderlecht. Dat is geen spek voor de bek voor bijvoorbeeld STVV of KV Mechelen.

Daarmee is meteen ook het grootste obstakel blootgelegd: Flips is betaalbaar te halen, maar niemand kan zijn loon betalen. De 25-jarige Fransman zal fors moeten inleveren als hij weg wil. En een verbreking van zijn contract is ook geen optie, want Anderlecht zou in dat geval hem een stevige vergoeding moeten betalen. 

De kans is groot dat paars-wit hem minstens nog tot de zomer moet houden of er moet iets veranderen in het dossier. In ieder geval weegt hij te zwaar op de loonlast en willen ze hem kwijt. Maar hoe...? Dat is een vraag die momenteel niet beantwoord kan worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Alexis Flips

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli - Nainggolan - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli - Nainggolan - Van Den Bosch

16:30
Na opvallende exit bij Union: Boufal heeft nieuwe uitdaging beet

Na opvallende exit bij Union: Boufal heeft nieuwe uitdaging beet

16:30
De fans zullen het graag horen: Genk-coach Nicky Hayen stelt héél duidelijke eis voor zijn spelers

De fans zullen het graag horen: Genk-coach Nicky Hayen stelt héél duidelijke eis voor zijn spelers

16:00
"Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert

"Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert

15:00
1
Nieuwe uitdaging lonkt: ex-Club Brugge-speler kan weg uit Serie A

Nieuwe uitdaging lonkt: ex-Club Brugge-speler kan weg uit Serie A

15:30
'KVC Westerlo heeft opvolger Rommens in het vizier, maar stuit op stevige weerstand'

'KVC Westerlo heeft opvolger Rommens in het vizier, maar stuit op stevige weerstand'

15:15
2
Opnieuw een schot in de roos? Union SG stelt tweede wintertransfer officieel voor

Opnieuw een schot in de roos? Union SG stelt tweede wintertransfer officieel voor

14:20
Cornelis vol ambitie voor clash met Club Brugge: "We zijn geen kleine club"

Cornelis vol ambitie voor clash met Club Brugge: "We zijn geen kleine club"

13:15
Bij Standard is versterking niet de enige prioriteit: deze twee vertrekkers kunnen alles veranderen Analyse

Bij Standard is versterking niet de enige prioriteit: deze twee vertrekkers kunnen alles veranderen

14:00
CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler

CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler

13:30
3
"Er wordt momenteel onderhandeld over Duranville" - Ex-Anderlecht-talent zorgt ook voor frustraties

"Er wordt momenteel onderhandeld over Duranville" - Ex-Anderlecht-talent zorgt ook voor frustraties

11:20
6
'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco'

'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco'

13:00
3
Club Brugge bereidt zich voor op vertrek sterkhouder: zomertarget weer in beeld

Club Brugge bereidt zich voor op vertrek sterkhouder: zomertarget weer in beeld

12:00
"Dit is niet normaal": Vincent Kompany spreekt klare taal na nieuwe Bayern-show

"Dit is niet normaal": Vincent Kompany spreekt klare taal na nieuwe Bayern-show

12:40
Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd

Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd

11:40
12
Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

12:20
1
LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?

LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?

10:45
Beerschot mikt hoog en wil shoppen bij Lierse én RWDM

Beerschot mikt hoog en wil shoppen bij Lierse én RWDM

12:10
Courtois en co helemaal verrast, complottheorieën vallen uit de lucht: 'Fysiektrainer luidde ontslag in'

Courtois en co helemaal verrast, complottheorieën vallen uit de lucht: 'Fysiektrainer luidde ontslag in'

11:00
Manchester United heeft nieuwe coach te pakken! Senne Lammens krijgt clubicoon als manager

Manchester United heeft nieuwe coach te pakken! Senne Lammens krijgt clubicoon als manager

10:32
Zulte Waregem haalt assistent bij Dender, dat op zijn beurt ontslagen KV Mechelen-pion haalt

Zulte Waregem haalt assistent bij Dender, dat op zijn beurt ontslagen KV Mechelen-pion haalt

09:30
Nieuwe wending in Nainggolan-transfer: dit is hoe het er voor staat

Nieuwe wending in Nainggolan-transfer: dit is hoe het er voor staat

10:00
Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij

Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij

08:40
53
Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen

Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen

07:00
1
Voetballer die uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid haalt keihard uit naar zijn ex-club

Voetballer die uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid haalt keihard uit naar zijn ex-club

09:00
2
KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans

KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans

08:00
4
Antwerp ziet investering van drie jaar geleden eindelijk renderen: "Het vertrouwen was niet meer hetzelfde"

Antwerp ziet investering van drie jaar geleden eindelijk renderen: "Het vertrouwen was niet meer hetzelfde"

07:40
2
Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

23:30
2
Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken

Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken

08:20
2
Ardon Jashari zoekt toenadering tot Club Brugge na transfersaga: "Elkaar in de armen sluiten"

Ardon Jashari zoekt toenadering tot Club Brugge na transfersaga: "Elkaar in de armen sluiten"

07:20
4
En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion'

En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion'

06:30
11
'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

23:00
4
Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

19:00
1
Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

21:40
4
Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

22:30
Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

21:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Jimmmmm Jimmmmm over CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler Olympia86 Olympia86 over "Er wordt momenteel onderhandeld over Duranville" - Ex-Anderlecht-talent zorgt ook voor frustraties Don Bozhinov Don Bozhinov over Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij wilmabar123 wilmabar123 over Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd Soloria Soloria over Antwerp - La Louvière: - Luc Vandenberghe Luc Vandenberghe over Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent K SVGO K SVGO over 'KVC Westerlo heeft opvolger Rommens in het vizier, maar stuit op stevige weerstand' Besh Besh over "Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert Ratko Svilar Ratko Svilar over En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion' jawaddedadde jawaddedadde over 'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved