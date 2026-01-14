OFFICIEEL: Voormalige speler van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp zit zonder club na rampzalig avontuur

Afgelopen zomer trok Sander Coopman voor het eerst in zijn carrière naar het buitenland. Zijn avontuur in Bosnië-Herzegovina bleek van korte duur.

In België leek Sander Coopman zijn parcours afgerond te hebben. Hij brak door bij Club Brugge onder Michel Preud’homme in het seizoen 2014/2015, maar botste in het Jan Breydelstadion op de concurrentie van ene Hans Vanaken.

Ondanks een Belgische landstitel ging hij elders op zoek naar speelminuten. Eerst bij Zulte Waregem, daarna bij Oostende en Antwerp. In 2022 wilde hij met Beveren terugkeren naar eerste klasse, maar ook daar verloor hij zijn basisplaats.

Nood aan een nieuwe start

Na meer dan 100 wedstrijden in de Jupiler Pro League en 50 in 1B kwam het aanbod van Banja Luka dan ook op het juiste moment. Coopman trok afgelopen zomer naar de Bosnische vicekampioen, met het vooruitzicht om de voorrondes van de Conference League te spelen.

Maar Banja Luka werd al in de eerste voorronde uitgeschakeld door het Santa Coloma uit Andorra en onze landgenoot kwam daarin geen enkele minuut in actie. Ook in de competitie oogt de balans weinig rooskleurig: amper drie korte invalbeurten.



Sinds 5 oktober was Sander Coopman niet meer van de bank geraakt. Intussen heeft hij in onderling overleg zijn contract laten ontbinden bij de clubleiding. Hij is nu transfervrij. Om terug te keren naar België?