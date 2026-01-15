Voorbereiding op WK gaat verder: 'Rode Duivels hebben nieuwe wedstrijd beet'

Voorbereiding op WK gaat verder: 'Rode Duivels hebben nieuwe wedstrijd beet'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De voorbereiding op het WK voetbal voor de Rode Duivels is stilaan begonnen. Net voor het WK 2026 zou België een oefenwedstrijd tegen Tunesië spelen, een ideale voorbereiding op het duel met Egypte op het WK zelf.

Met de officiële kwalificatie van België voor het WK 2026 en de ondertussen bekende loting kan de Belgische Voetbalbond zich ook gaan richten op de logistieke voorbereiding van het evenement én de oefenwedstrijden.

Het trainingskamp van de Rode Duivels is gekozen en het moment is gekomen om oefenwedstrijden te plannen om het team klaar te stomen voor de competitie, met tegenstanders die vergelijkbaar zijn met degenen die ze tijdens het WK zullen ontmoeten.

België tegen Tunesië in vriendschappelijk duel voor het WK?

In maart zullen Rudi Garcia en zijn mannen voor het eerst naar Noord-Amerika reizen om de Verenigde Staten en Mexico uit te dagen, een manier om ook meteen hun draai te vinden op het continent in Noord-Amerika.

Deze twee ontmoetingen zullen echter niet het profiel weerspiegelen van de toekomstige tegenstanders van de Rode Duivels, namelijk Iran, Nieuw-Zeeland en Egypte. En dus moet er gezocht worden naar andere tegenstanders in juni.

Volgens Radio Mosaique FM zou de Belgische voetbalbond een andere vriendschappelijke wedstrijd tegen Tunesië plannen. De locatie van de ontmoeting is weliswaar nog niet vastgesteld, maar zal in Europa worden gespeeld vlak voor het WK.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
African Cup of Nations
African Cup of Nations Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Tunesië
België

Meer nieuws

DONE DEAL: Standard slaat toe en kaapt transfer weg voor neus KVC Westerlo

DONE DEAL: Standard slaat toe en kaapt transfer weg voor neus KVC Westerlo

19:00
Kortrijk is op zijn hoede voor Patro Eisden: "We mogen vooral niet vergeten te voetballen"

Kortrijk is op zijn hoede voor Patro Eisden: "We mogen vooral niet vergeten te voetballen"

18:50
Hoe Antwerp in een moeilijke situatie verzeild is geraakt rond publiekslieveling (maar er ook hoop is)

Hoe Antwerp in een moeilijke situatie verzeild is geraakt rond publiekslieveling (maar er ook hoop is)

18:40
1
'Standard schiet raak: goalgetter vrijdag naar Luik'

'Standard schiet raak: goalgetter vrijdag naar Luik'

18:20
1
'Aanvaller met verleden bij Zulte Waregem en Anderlecht lijkt JPL te gaan verlaten'

'Aanvaller met verleden bij Zulte Waregem en Anderlecht lijkt JPL te gaan verlaten'

18:00
Michiel Jonckheere gooit winterse transferplannen van KV Kortrijk op tafel

Michiel Jonckheere gooit winterse transferplannen van KV Kortrijk op tafel

17:50
Opbod kan beginnen: 'Ook Manchester City klopt aan bij Club Brugge'

Opbod kan beginnen: 'Ook Manchester City klopt aan bij Club Brugge'

17:40
Rik De Mil spreekt over versterkingen: "Natuurlijk begrijp ik de supporters"

Rik De Mil spreekt over versterkingen: "Natuurlijk begrijp ik de supporters"

17:00
1
'Extra interesse uit Premier League, Duitsland én Spanje voor sterkhouder Zulte Waregem'

'Extra interesse uit Premier League, Duitsland én Spanje voor sterkhouder Zulte Waregem'

16:45
2
Besnik Hasi krijgt erg late meevaller richting clash tegen KAA Gent

Besnik Hasi krijgt erg late meevaller richting clash tegen KAA Gent

16:30
Belgische doelman reageert op interesse van RSC Anderlecht

Belgische doelman reageert op interesse van RSC Anderlecht

14:00
Mehdi Bayat prikt naar ex-speler die nu bij de vijand speelt: "Karma"

Mehdi Bayat prikt naar ex-speler die nu bij de vijand speelt: "Karma"

16:00
1
Miljoenendeal? 'Plots gaat het snel: clubs uit vier landen azen op aanvaller KV Mechelen'

Miljoenendeal? 'Plots gaat het snel: clubs uit vier landen azen op aanvaller KV Mechelen'

15:30
4
Het gaat hard voor jonge Belg (ex-Anderlecht): speler van de maand in Europese topcompetitie

Het gaat hard voor jonge Belg (ex-Anderlecht): speler van de maand in Europese topcompetitie

15:00
Fans Antwerp sakkeren, kussens worden afgenomen: plezier helemaal weg

Fans Antwerp sakkeren, kussens worden afgenomen: plezier helemaal weg

13:30
19
'Twee Italiaanse clubs lonken naar deze sterkhouder van STVV'

'Twee Italiaanse clubs lonken naar deze sterkhouder van STVV'

14:50
Union realistisch na bekerzege bij Dender: "Daar moet je niet flauw over doen"

Union realistisch na bekerzege bij Dender: "Daar moet je niet flauw over doen"

14:40
Versterking nodig: 'KAA Gent wil nu ook in de MLS gaan shoppen'

Versterking nodig: 'KAA Gent wil nu ook in de MLS gaan shoppen'

14:20
6
Voormalige speler van Patro Eisden mag dromen van toptransfer naar Chelsea

Voormalige speler van Patro Eisden mag dromen van toptransfer naar Chelsea

13:45
Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker

Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker

13:20
'Club Brugge aast op ex-Rouche: beslissing is gevallen'

'Club Brugge aast op ex-Rouche: beslissing is gevallen'

13:00
Wie fluit wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend? Ontdek het hier

Wie fluit wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend? Ontdek het hier

12:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/01: Sane

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/01: Sane

11:44
Antwerp heeft eindelijk nieuwe centrumspits in het vizier, maar... kunnen ze hem betalen?

Antwerp heeft eindelijk nieuwe centrumspits in het vizier, maar... kunnen ze hem betalen?

12:00
5
'Deze Anderlecht-speler mag dromen van een transfer naar de Serie A'

'Deze Anderlecht-speler mag dromen van een transfer naar de Serie A'

12:20
2
Op weg naar Club Brugge... Hij weigerde contractverlenging en blauw-zwart benaderde hem al

Op weg naar Club Brugge... Hij weigerde contractverlenging en blauw-zwart benaderde hem al

11:44
6
Union is gewaarschuwd: Bayern wint opnieuw en pakt indrukwekkend record in Bundesliga

Union is gewaarschuwd: Bayern wint opnieuw en pakt indrukwekkend record in Bundesliga

11:20
Basisspeler van Anderlecht mikt voluit op bekerwinst: "Ik ben een winnaar"

Basisspeler van Anderlecht mikt voluit op bekerwinst: "Ik ben een winnaar"

11:00
'AS Roma denkt aan sterkhouder van Club Brugge'

'AS Roma denkt aan sterkhouder van Club Brugge'

10:30
5
Deze Belg wordt stilaan een echte penaltysensatie in Nederland

Deze Belg wordt stilaan een echte penaltysensatie in Nederland

10:00
1
"Geef hem een standbeeld": deze Rode Duivel maakte indruk tegen Napoli

"Geef hem een standbeeld": deze Rode Duivel maakte indruk tegen Napoli

09:30
3
'Ferran Jutgla (ex-Club Brugge) kan opvallende transfer maken'

'Ferran Jutgla (ex-Club Brugge) kan opvallende transfer maken'

09:00
Rik De Mil stuurt zéér duidelijke boodschap naar spelersgroep KAA Gent

Rik De Mil stuurt zéér duidelijke boodschap naar spelersgroep KAA Gent

08:40
2
'Voormalige smaakmaker van Club Brugge versiert mooie transfer met sterke Afrika Cup'

'Voormalige smaakmaker van Club Brugge versiert mooie transfer met sterke Afrika Cup'

08:20
3
Hubert looft sterkhouder van Union: "Hij mag ook eens in de spotlights staan"

Hubert looft sterkhouder van Union: "Hij mag ook eens in de spotlights staan"

08:00
Arbeloa beleeft horrordebuut: Real Madrid pijnlijk uitgeschakeld door tweedeklasser in Spaanse beker

Arbeloa beleeft horrordebuut: Real Madrid pijnlijk uitgeschakeld door tweedeklasser in Spaanse beker

07:40
23

Meer nieuws

Populairste artikels

African Cup of Nations

 Halve Finales
Senegal Senegal 1-0 Egypte Egypte
Nigeria Nigeria 0-0P Marokko Marokko

Nieuwste reacties

Bemmer Bemmer over Hoe Antwerp in een moeilijke situatie verzeild is geraakt rond publiekslieveling (maar er ook hoop is) Swakken Swakken over 'Voormalige smaakmaker van Club Brugge versiert mooie transfer met sterke Afrika Cup' roodbaard roodbaard over Fans Antwerp sakkeren, kussens worden afgenomen: plezier helemaal weg George McFly George McFly over Miljoenendeal? 'Plots gaat het snel: clubs uit vier landen azen op aanvaller KV Mechelen' Standard 2.0 Standard 2.0 over 'Standard schiet raak: goalgetter vrijdag naar Luik' See you Essevee See you Essevee over Wie fluit wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend? Ontdek het hier Joske89 Joske89 over 'Anderlecht moest afhaken, maar... Club Brugge ziet in doelman van Belgische club wél nieuwe nummer één' Standard 2.0 Standard 2.0 over Mehdi Bayat prikt naar ex-speler die nu bij de vijand speelt: "Karma" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Rik De Mil spreekt over versterkingen: "Natuurlijk begrijp ik de supporters" Impala Impala over Antwerp heeft eindelijk nieuwe centrumspits in het vizier, maar... kunnen ze hem betalen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved