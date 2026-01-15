Voorbereiding op WK gaat verder: 'Rode Duivels hebben nieuwe wedstrijd beet'

De voorbereiding op het WK voetbal voor de Rode Duivels is stilaan begonnen. Net voor het WK 2026 zou België een oefenwedstrijd tegen Tunesië spelen, een ideale voorbereiding op het duel met Egypte op het WK zelf.

Met de officiële kwalificatie van België voor het WK 2026 en de ondertussen bekende loting kan de Belgische Voetbalbond zich ook gaan richten op de logistieke voorbereiding van het evenement én de oefenwedstrijden.

Het trainingskamp van de Rode Duivels is gekozen en het moment is gekomen om oefenwedstrijden te plannen om het team klaar te stomen voor de competitie, met tegenstanders die vergelijkbaar zijn met degenen die ze tijdens het WK zullen ontmoeten.

België tegen Tunesië in vriendschappelijk duel voor het WK?

In maart zullen Rudi Garcia en zijn mannen voor het eerst naar Noord-Amerika reizen om de Verenigde Staten en Mexico uit te dagen, een manier om ook meteen hun draai te vinden op het continent in Noord-Amerika.

La Tunisie affrontera la Belgique en amical avant Coupe du monde 2026.



Match prévu durant le mois de juin 2026, le stade n’a pas été encore fixé mais la rencontre aura lieu en Europe. pic.twitter.com/73IHwt3UOm — Ahmed Adala (@Scoulino) January 15, 2026

Deze twee ontmoetingen zullen echter niet het profiel weerspiegelen van de toekomstige tegenstanders van de Rode Duivels, namelijk Iran, Nieuw-Zeeland en Egypte. En dus moet er gezocht worden naar andere tegenstanders in juni.





Volgens Radio Mosaique FM zou de Belgische voetbalbond een andere vriendschappelijke wedstrijd tegen Tunesië plannen. De locatie van de ontmoeting is weliswaar nog niet vastgesteld, maar zal in Europa worden gespeeld vlak voor het WK.