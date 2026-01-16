Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid"

Aad de Mos had in zijn rijke trainerscarrière bijna een totaal ander pad bewandeld. De Nederlander onthult dat hij eind jaren tachtig de kans kreeg om trainer te worden van Real Madrid, maar die liet schieten door zijn eerdere engagement bij Anderlecht.

Na zijn Europese triomfen met KV Mechelen in 1988 stond De Mos bijzonder hoog aangeschreven. In die periode werd hij door Constant Vanden Stock uitgenodigd om te praten over het trainerschap bij Anderlecht, een gesprek dat uiteindelijk leidde tot zijn handtekening.

Kort na dat akkoord kreeg De Mos echter een verrassend telefoontje. Zijn makelaar liet weten dat Real Madrid hem als hoofdtrainer wilde binnenhalen. Het was een unieke kans, maar wel eentje die te laat kwam.

Net na zijn handtekening bij RSCA kwamen Real en PSG aankloppen

“Ik dacht: dit kan ik niet maken", vertelt De Mos in HLN. “Onze dochters gingen in België naar school en ik had mijn handtekening al gezet bij Anderlecht.” Daarmee sloot hij zelf de deur voor het Santiago Bernabéu.

Alsof dat nog niet genoeg was, meldde ook Paris Saint-Germain zich kort daarna. De Mos ging zelfs nog praten in Parijs, ondanks zijn contract in Brussel, maar een overstap kwam er niet meer.



“Mijn trainerscarrière had er helemaal anders kunnen uitzien", beseft De Mos. “Maar spijt heb ik niet. Ik heb schitterende jaren gekend bij Anderlecht. Dat blijft een instituut.”