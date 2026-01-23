Rik De Mil vol lof voor speler die in belangstelling staat: "Groot talent"

Rik De Mil vol lof voor speler die in belangstelling staat: "Groot talent"
Foto: © photonews

KAA Gent probeert het weekend goed in te zetten met een overwinning op bezoek bij Standard de Liège. Het rekent daartoe ongetwijfeld opnieuw op zijn spits Hyllarion Goore. Die maakt steeds meer indruk in de Arteveldestad.

Hyllarion Goore maakte vorige week heel veel indruk tegen RSC Anderlecht. De jonge Ivoriaanse aanvaller groeit in kracht, en dat blijft niet onopgemerkt bij enkele Europese clubs - zoals we eerder ook al aankondigden.

De Ivoriaanse aanvaller zou inderdaad op het vizier staan van SC Freiburg, volgens informatie van de Belgische transfergoeroe Sacha Tavolieri.

De scouts van de Duitse club, achtste in de Bundesliga, zouden Goore bovenaan hun lijst hebben geplaatst en Freiburg zou de haalbaarheid van een deal onderzoeken. Gent, aan de andere kant, zou tussen 7 en 10 miljoen euro vragen.

