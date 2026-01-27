🎥 Ex-speler Genk maakt ongezien knap doelpunt en zorgt zo voor knappe remontada

Genoa stond dit weekend 0-2 achter tegen Bologna. En toen kwam Ruslan Malinovskyi in het veld en kantelde de wedstrijd. De ex-speler van KRC Genk maakte daarbij ook een absolute beauty.

Vorig seizoen maakte Ruslan Malinovskyi in Italië een ware nachtmerrie mee. Geplaagd door een fibulafractuur en daarna een voetkneuzing, zat hij zeven maanden aan de kant en begon hij slechts in vier Serie A-wedstrijden. Nu hij verlost is van zijn fysieke problemen en kan hij weer op dreef raken.

Ruslan Malinovskyi doet de match kantelen tussen Bologna en Genoa

Gisteren begon hij toch op de bank tegen Bologna, zijn eerste sinds september. Maar hij was de eerste die door Daniele De Rossi werd opgeroepen om in te vallen. Het moet gezegd worden dat Genoa met 0-2 achterstond en nauwelijks ideeën in zijn spel had.

Ideeën en een chirurgische linkervoet? Dat is precies wat Malinovskyi kenmerkt sinds zijn doorbraak bij KRC Genk. Op 32-jarige leeftijd heeft de Oekraïense international niets van zijn genie verloren en dat was er ook aan te zien.

Ex-speler van KRC Genk blijft indruk maken met vrije trappen

Het was hij die het verschil maakte vijf minuten na zijn invalbeurt. Zijn vrije trap was prachtig: net zo krachtig als nauwkeurig onder de lat. Bologna besefte al snel dat het geen goed plan was dat ze maar één man in de muur hadden gezet, omdat ze dachten aan een voorzet in het strafschopgebied.

Een schot dat de gang van de ontmoeting veranderde: op zijn inzet maakte Genoa een kwartier later gelijk en wist zelfs in de extra tijd door te drukken. Aan het begin van november stond de ploeg onderaan de ranglijst, inmiddels staat ze dertiende.