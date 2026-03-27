'Kan hij blijven? Wilmots weet wat hij wil doen met Teuma'

Word fan van Standard! 2535

De toekomst van Teddy Teuma blijft onderwerp van intern overleg, nu zijn contract afloopt en de sportieve staf van Standard een beslissing moet nemen.

Teuma geblesseerd

De wintertransfer van Teuma was bedoeld om het middenveld een andere impuls te geven. Door een snelle blessure kon hij echter nauwelijks tonen wat hij normaal bijdraagt. Zijn fysieke profiel vraagt bovendien om een voorzichtige aanpak.

In de kleedkamer groeide hij wel uit tot een van de bepalende stemmen. De technische staf ziet een verlenging van zijn overeenkomst zitten, maar het huidige contract loopt af op het einde van het seizoen.

Een akkoord zal afhangen van de financiële marge binnen het budget dat door Giacomo Angelini werd vastgelegd. De onderhandelingen worden daardoor geen eenvoudige oefening, zo meldt La Dernière Heure.

Goedkeuring van Wilmots

Ongeacht de uitkomst rond Teuma wordt intern bekeken of een extra creatieve middenvelder nodig is om meer variatie in het spel te brengen. Marc Wilmots gaf zijn goedkeuring om Teuma aan boord te houden, maar onderzoekt ook andere mogelijkheden.


De club werkt parallel aan meerdere scenario’s: een mogelijke verlenging van Teuma, een bijkomende creatieve kracht of een combinatie van beide. De sportieve leiding wil de kern versterken zonder de financiële grenzen te overschrijden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Marc Wilmots
Teddy Teuma

Meer nieuws

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

23:00
Zijn blessure heeft De Bruyne wat laten inzien

Zijn blessure heeft De Bruyne wat laten inzien

22:45
🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

22:30
Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

22:15
Wat gebeurt er met Stankovic? Vanhaezebrouck zegt wat Inter moet doen

Wat gebeurt er met Stankovic? Vanhaezebrouck zegt wat Inter moet doen

21:40
Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

22:03
"Wat dat voor mij wil zeggen?" Steven Defour trekt zijn conclusies over Anderlecht

"Wat dat voor mij wil zeggen?" Steven Defour trekt zijn conclusies over Anderlecht

21:00
Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

20:50
Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

20:26
1
Vanhoutte bekent dat Belgische topclub hem wou vooraleer hij naar Nice vertrok

Vanhoutte bekent dat Belgische topclub hem wou vooraleer hij naar Nice vertrok

20:20
Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

20:10
2
Patrick Goots houdt zijn hart vast voor de play-offs van Royal Antwerp FC

Patrick Goots houdt zijn hart vast voor de play-offs van Royal Antwerp FC

19:40
Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois

Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois

20:00
1
Club Brugge pakt winst tegen Patro Eisden in oefenmatch

Club Brugge pakt winst tegen Patro Eisden in oefenmatch

19:20
Bij Club Brugge lopen er twee boezemvrienden rond: "Hij zal ook doorbreken bij de Rode Duivels"

Bij Club Brugge lopen er twee boezemvrienden rond: "Hij zal ook doorbreken bij de Rode Duivels"

18:40
4
Secretaris-generaal van de UEFA reageert op VAR-uitspraken nadat Eden Hazard de bel aan de kat bond

Secretaris-generaal van de UEFA reageert op VAR-uitspraken nadat Eden Hazard de bel aan de kat bond

19:00
Bob Peeters praat over de toekomst: wordt Beveren verkocht? "Het blijven zakenmensen"

Bob Peeters praat over de toekomst: wordt Beveren verkocht? "Het blijven zakenmensen"

18:20
Tielemans blijkt de ideale kapitein van de Duivels te zijn: "Geen grijze zone bij hem"

Tielemans blijkt de ideale kapitein van de Duivels te zijn: "Geen grijze zone bij hem"

18:00
Manusje-van-alles wil basisspeler worden bij Rode Duivels en droomt van... "WK-winst"

Manusje-van-alles wil basisspeler worden bij Rode Duivels en droomt van... "WK-winst"

17:40
1
Zijn dit de middenvelders die meegaan naar het WK? Rode Duivel vreest ervoor

Zijn dit de middenvelders die meegaan naar het WK? Rode Duivel vreest ervoor

17:00
Serieuze flashback voor Kevin De Bruyne: de enige in de selectie die dat kan zeggen

Serieuze flashback voor Kevin De Bruyne: de enige in de selectie die dat kan zeggen

17:20
Luc Nilis onthult wie zijn beste ploegmaat ooit was én wat zijn mooiste goal was

Luc Nilis onthult wie zijn beste ploegmaat ooit was én wat zijn mooiste goal was

16:30
1
Kerkhofs en Verheye zetten stap richting titel, Dierckx grapt: "Geld aan het tellen voor licentie"

Kerkhofs en Verheye zetten stap richting titel, Dierckx grapt: "Geld aan het tellen voor licentie"

16:45
Charles De Ketelaere waarschuwt jonge Belgen: "Het gebeurde bij mij, Vermeeren en nu ook bij De Cat"

Charles De Ketelaere waarschuwt jonge Belgen: "Het gebeurde bij mij, Vermeeren en nu ook bij De Cat"

16:15
Opmerkelijke onrust en escalatie in Leuven: "Het waren Club Brugge-hooligans"

Opmerkelijke onrust en escalatie in Leuven: "Het waren Club Brugge-hooligans"

15:27
11
Maxim De Cuyper is bijzonder duidelijk over laatste play-offs in België

Maxim De Cuyper is bijzonder duidelijk over laatste play-offs in België

15:15
Vincent Mannaert geeft update over eigen toekomst en die van bondscoach Rudi Garcia

Vincent Mannaert geeft update over eigen toekomst en die van bondscoach Rudi Garcia

16:00
Geloof in de toekomst: Zulte Waregem komt met nieuwe pittige opsteker

Geloof in de toekomst: Zulte Waregem komt met nieuwe pittige opsteker

14:45
Chaos dreigt in Nederlands voetbal: ook ex-speler van Antwerp betrokken

Chaos dreigt in Nederlands voetbal: ook ex-speler van Antwerp betrokken

15:00
1
Marc Wilmots deelt wel héél vreemde anekdote: "Michel Verschueren zei dat ik geen minuut ging spelen"

Marc Wilmots deelt wel héél vreemde anekdote: "Michel Verschueren zei dat ik geen minuut ging spelen"

13:30
"Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom

"Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom

14:29
2
"Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko

"Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko

14:20
9
Deze clubs - waaronder eersteklassers - hebben nog geen licentie voor volgend seizoen, problemen in 1B

Deze clubs - waaronder eersteklassers - hebben nog geen licentie voor volgend seizoen, problemen in 1B

14:00
Maxim De Cuyper zegt wie titelfavoriet is in de JPL en looft uitblinkers bij Club Brugge

Maxim De Cuyper zegt wie titelfavoriet is in de JPL en looft uitblinkers bij Club Brugge

13:00
Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

26/03
6
Napoli en Antonio Conte zwaar geïrriteerd en er was contact met Lukaku, maar die geeft duidelijk antwoord

Napoli en Antonio Conte zwaar geïrriteerd en er was contact met Lukaku, maar die geeft duidelijk antwoord

12:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

CCpl CCpl over Messoudi blijft hameren op replay van Seraing-KV Kortrijk: "Is al ingepland" Goro Goro over Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois Goro Goro over Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels Andreas2962 Andreas2962 over Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS Standard 2.0 Standard 2.0 over 'Kan hij blijven? Wilmots weet wat hij wil doen met Teuma' Stigo12 Stigo12 over Manusje-van-alles wil basisspeler worden bij Rode Duivels en droomt van... "WK-winst" Stigo12 Stigo12 over Bij Club Brugge lopen er twee boezemvrienden rond: "Hij zal ook doorbreken bij de Rode Duivels" Stigo12 Stigo12 over Is de Belgische insteek wel de juiste? Dit is het verschil in aanpak tussen Belgische- en Marokkaanse voetbalbond in strijd om talent PhP PhP over Geheim wapen? Supporters Royal Antwerp krijgen geweldig nieuws na maanden blessureleed Dirk1897 Dirk1897 over RWDM neemt belangrijke actie met oog op sportieve redding Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved