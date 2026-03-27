'Kan hij blijven? Wilmots weet wat hij wil doen met Teuma'

De toekomst van Teddy Teuma blijft onderwerp van intern overleg, nu zijn contract afloopt en de sportieve staf van Standard een beslissing moet nemen.

Teuma geblesseerd

De wintertransfer van Teuma was bedoeld om het middenveld een andere impuls te geven. Door een snelle blessure kon hij echter nauwelijks tonen wat hij normaal bijdraagt. Zijn fysieke profiel vraagt bovendien om een voorzichtige aanpak.

In de kleedkamer groeide hij wel uit tot een van de bepalende stemmen. De technische staf ziet een verlenging van zijn overeenkomst zitten, maar het huidige contract loopt af op het einde van het seizoen.

Een akkoord zal afhangen van de financiële marge binnen het budget dat door Giacomo Angelini werd vastgelegd. De onderhandelingen worden daardoor geen eenvoudige oefening, zo meldt La Dernière Heure.

Goedkeuring van Wilmots

Ongeacht de uitkomst rond Teuma wordt intern bekeken of een extra creatieve middenvelder nodig is om meer variatie in het spel te brengen. Marc Wilmots gaf zijn goedkeuring om Teuma aan boord te houden, maar onderzoekt ook andere mogelijkheden.



De club werkt parallel aan meerdere scenario’s: een mogelijke verlenging van Teuma, een bijkomende creatieve kracht of een combinatie van beide. De sportieve leiding wil de kern versterken zonder de financiële grenzen te overschrijden.